Juventus, Allegri: ”Vincere il più possibile, stiamo crescendo”

Allegri post Juventus – Sassuolo

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus ha parlato ai microfoni Sky Sport dopo la vittoria interna contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni principali:

”Mancano 15 partite, bisogna cercare di vincere il più possibile. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, bisogna restare in scia. Diventa una lotta anche a livello mentale, bisogna essere pronti. Un passo per volta. Ora venerdì a Firenze, sempre una partita complicata per rivalità. Godiamoci questa domenica ma poi mettiamola da parte”.

Allegri aggiunge: ”La squadra sta crescendo dal punto di vista mentale e fisica, sa quanto staccare la spina e quando attaccarla, cioè quando si gioca. C’era il rischio di rilassamento, abbiamo cercato di lasciare qualche palla lì ma non ci possiamo fermare. Oggi ci siamo allontanati da quelle di dietro, bisogna guardare anche quello. Nel cacio non si sa mai”.

L’infortunio di Matuidi: ”Difficilmente ci sarà per la Champions, infortunio muscolare. Precauzione su Khedira, Rugani e Barzagli ma ho una rosa con tante alternative”.

Bernardeschi: ”Ha margini di crescita importanti”.

Il mister bianconero conclude: ”Il momento è importante, abbiamo lasciato dei punti a Bergamo e in casa con la Lazio, l’unico passo falso è stato quello contro la Sampdoria in casa”.