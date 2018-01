Inter, Spalletti: ”Vietato distrarsi contro la Roma, lavorato tanto e nel modo giusto”

Spalletti pronto in vista di Inter – Roma

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter analizza la gara di campionato contro la Roma in programma domani in posticipo, match sempre speciale per lui. I passaggi principali nella conferenza stampa della vigilia:

”Partita importante, può determinare un risultato sotto l’aspetto dell’entusiasmo, non è però decisiva. Una delle qualità di questa partita sarà il livello di concentrazione mantenuto nel tempo, sarà vietato distrarsi. All’andata ci sono girati alcuni episodi”.

Che gara aspettarsi: ”Penso sia una partita giocata alla pari, sono due squadre forti. Vogliamo attaccare le nostre timidezze, le difficoltà dentro una partita. Siamo pronti”.

Come sta l’Inter: ”Spesso lavorare giusto è più importante che lavorare duro, noi abbiamo fatto un pò tutte e due”.

Il mercato: ”Sempre soddisfatto dell’operato dei professionisti dell’Inter”.

Lisandro Lopez: ”Ha l’urlo de giocatore, entra dentro e comanda subito tutti”.

Su Joao Mario: ”Ha fatto buone gare, ha dato il suo contributo, meglio da subentrato”.

Rafinha: ”Ha grandi qualità, può giocare centrocampista offensivo, lo metteremo nelle migliori condizioni”.

Su Totti: ”Vi firmo la risposta in bianco… E’ un fenomeno, se lo vedo, lo abbraccerò. A Roma momenti belli e indimenticabili”.

Attese quasi 60000 persone, coreografia nerazzurra per unirsi ancora di più alla squadra.