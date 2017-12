Inter, Spalletti: “Periodo importante, dobbiamo vincerle tutte”

Le parole del tecnico nerazzurro

Spalletti sprona la squadra

Dopodomani, l’Inter affronterà il Milan nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo difficile.

I nerazzurri infatti hanno incamerato due ko consecutivi in campionato per mano di Udinese e Sassuolo. Nulla di allarmante, ma ora bisogna cambiare rotta, anche perché i prossimi impegni di campionato non saranno per nulla agevoli, dal momenro che l’Inter affronterà Lazio, Fiorentina e Roma.

Lo sa molto bene il tecnico Luciano Spalletti che, intercettato in esclusiva da “Premium Sport“, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Può essere un periodo importante per noi, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto ma bisogna vincere tutte le partite e tutte possono creare difficoltà“.

L’allenatore ha dunque lanciato un messaggio forte e chiaro a tutta la squadra.