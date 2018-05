Inter, Spalletti: “La squadra è dove merita”

Spalletti: “Già dall’inizio speravamo di essere qui. Loro hanno un vantaggio, hanno due risultati. La Lazio merita di più? Chi dice questo non ha visto le partite o ha scarsa conoscenza di cosa è successo”

In vista della fondamentale partita di domani sera tra Lazio e Inter, in programma allo stadio Olimpico alle ore 20,45, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa.

Ecco le sue principali dichiarazioni: “Questa partita dirà solo se il prossimo anno noi giochiamo in Champions o no. Il lavoro rimane, poi è chiaro che ci sarà una differenza notevole tra giocare la coppa più bella del mondo e giocare l’Europa League, a cui quest’anno non abbiamo partecipato. Abbiamo lavorato correttamente, abbiamo la possibilità di fare i bilanci in settimana. Domani sera ci sarà grande entusiasmo o grande delusione e il giudizio verrà condizionato dal risultato, ma il lavoro è stato fatto. I giocatori hanno fatto vedere serietà, professionalità, si sono comportati sempre molto bene anche in campo. Lo abbiamo fatto vedere. Ho scelto domenica mattina dopo il Sassuolo per dirgli quello che penso di loro, non ho bisogno di aspettare dopo domani“.

Poi aggiunge: “Già dall’inizio speravamo di essere qui. Loro hanno un vantaggio in quanto hanno due risultati. Chi dice che la Lazio merita di più non ha visto le partite o ha scarsa conoscenza di cosa è successo. Ci sono partite in cui avremmo meritato di più“.