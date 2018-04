Inter, Simoni : “L’intervista di Ceccarini è una barzelletta. Menomale che ha smesso”

La risposta del tecnico che nel 1998 sedeva sulla panchina interista

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni rilasciate dall’ex arbitro Piero Ceccarini ai microfoni di Mediaset Premium, che sull’ormai famoso contatto tra Iuliano e Ronaldo ha detto: “Confermo quello che ho visto in campo. E’ stato Ronaldo ad andare su Iuliano”.

A rispondere all’ex fischietto ci ha pensato l’allenatore di quell’ Inter, Gigi Simoni, che raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli ha cosi commentato l’accaduto: “ L’intervista di Ceccarini è una barzelletta, menomale che ha smesso di arbitrare, poteva fare altri danni. Non ha avuto la saggezza di chiudere la bocca, non ne parliamo noi che abbiamo subito un torto, non capisco perchè debba farlo lui. Tutto il mondo dice che quello era un fallo da rigore, persino tanti juventini che incontro per strada lo confermano. Questa persona bisognerebbe farla visitare per bene. Tutti possono sbagliare e io sono una persona che perdona tutti, ma mantenere il punto è ancora peggio“.