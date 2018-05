Inter, senti Gabigol: “Ora penso al Santos, poi voglio giocare la Champions”

Gabigol: “Sono arrivato in nerazzurro con grandi motivazioni perché mi piaceva il progetto del club ed ero felice di iniziare un’esperienza in Europa, ma le cose non sono andate come immaginavo. Mi sono impegnato tanto negli allenamenti, ho cercato di adattarmi rapidamente al nuovo Paese, alla nuova cultura e ai nuovi compagni”

Intervistato in esclusiva da “Il Corriere dello Sport“, Gabigol, giocatore dell’Inter e attualmente in prestito al Santos – dove rimarrà fino a dicembre – torna sulla sua esprienza a Milano.

Ecco le dichiarazioni principali dell’attaccante brasiliano: “Il mio futuro? Ho un contratto con l’Inter, o sbaglio? (ride, ndr). Adesso i miei pensieri sono tutti sul Santos e l’obiettivo è quello di fare del mio meglio qui per aiutare la squadra a conquistare dei titoli. A dicembre, alla fine del prestito, dovrò tornare all’Inter e rispettare il mio contratto, poi vedremo come andranno le cose. La Champions comunque è il torneo al quale ogni giocatore sogna di partecipare e giocarla per me sarebbe bello. Sono arrivato all’Inter con grandi motivazioni perché mi piaceva il progetto del club ed ero felice di iniziare un’esperienza in Europa, ma le cose non sono andate come immaginavo. Mi sono impegnato tanto negli allenamenti, ho cercato di adattarmi rapidamente al nuovo Paese, alla nuova cultura e ai nuovi compagni. La squadra aveva attaccanti che giocavano già insieme e avevano caratteristiche diverse dalle mie. Ho fatto del mio meglio. Sono consapevole di aver lavorato dal primo all’ultimo giorno al massimo, ma le cose non sono andate come volevo. Ora non posso abbassare la testa e arrendermi“.

Poi sul suo ritorno in Brasile: “Sfortunatamente in Europa le cose non sono andate come volevo e quindi ho cercato un posto dove poter mostrare il mio calcio. E non c’era niente di meglio del Santos, il club del quale sono stato tifoso da quando ero un ragazzino e che mi ha permesso di diventare un professionista. Il Santos è sempre stato la mia casa, il posto dove mi sento bene e ho l’affetto di tutti. Quando pensavo di tornare in Brasile, il Santos era la mia priorità. Abbiamo molti obiettivi quest’anno: il gruppo è giovane, ma abbiamo grande qualità e la possibilità di lottare per vincere dei titoli“.

Infine: “Io adesso sono un tifoso dell’Inter, uno dei tanti fantastici sostenitori di questa squadra e tifo perché la squadra vinca contro la Lazio. Sarebbe importante per il club qualificarsi per la Champions League. So bene che non è come vincere lo scudetto, ma arrivare al quarto posto e giocare la prossima stagione la Champions può essere un passaggio fondamentale per avvicinarsi alla Juventus“.