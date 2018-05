Inter – Sassuolo 1-2: punizione di Politano, raddoppio di Berardi, fatale frenata nerazzurra (LIVE)

Inter – Sassuolo, cronaca e tabellino

Momento decisivo per l’Inter che nell’ultima gara casalinga della stagione, davanti ad oltre 60000 spettatori cerca la vittoria contro un Sassuolo già salvo, tre punti fondamentali per la posizione Champions League ambita anche dalla Lazio.

La “semifinale” odierna, così definita dal mister Luciano Spalletti in attesa della risolutiva “finale” di Roma proprio contro i biancocelesti parte con un ringraziamento video di allenatore e giocatori nei confronti del pubblico, il più presente in Italia.

La Curva Nord cerca di spingere i nerazzurri ma un Sassuolo attento e compatto porta ad oltre venti minuti senza occasioni fino al vantaggio neroverde su punizione dal limite di Politano.

Al 31′ prova Brozovic dalla distanza, respinge Consigli: lo stesso portiere in deviazione bassa su Candreva per un Inter che cerca il pari prima dell’intervallo, pari che non arriva anche grazie ad un altro intervento che il portiere salva su Icardi.

Un Sassuolo vivo che prova a far male anche nella ripresa, pericoloso in contropiede mentre l’Inter prova a testa bassa, talvolta sfortunata con delle mischie non concretizzate in gol.

A complicare il tutto, raddoppio di Berardi con un gran gol dalla distanza: nerazzurri che riescono solo ad accorciare con Rafinha, poi assedio finale con una conclusione di Icardi murata e altri brividi ma può gioire la Lazio, attesa domani a Crotone ma ora in chiaro vantaggio per il posto Champions.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Cancelo, Skriniar, Ranocchia (76′ Borja Valerio), D’Ambrosio; Vecino (75′ Eder) Brozovic; Candreva (57′ Karamoah), Rafinha, Perisic; Icardi

Allenatore: Luciano Spalletti

Sassuolo: Consigli; Lemos (83′ Letschert), Acerbi, Dell’Orco; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Politano (75′ Babacar), Berardi (78′ Ragusa)

Allenatore: Beppe Iachini

Ammoniti: Berardi (SAS), Rafinha (INT)

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo