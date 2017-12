Inter, per giugno l’obiettivo è Barak

I nerazzurri vorrebbero ripetere con Barak un’operazione simile a quella con cui hanno acquistato Skriniar

L’Inter pensa già al futuro. Uno degli obiettivi per giugno è infatti Antonin Barak, centrocampista ceco in forza all’Udinese.

Il giocatore, arrivato in Friuli a luglio dallo Slavia Praga, è una delle sorprese di questa prima parte di campionato 2017/2018, grazie alle sue ottime prestazioni in campo, sia con Delneri che con Oddo. E ha anche già realizzato 6 gol, l’ultimo dei quali sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona nella sfida terminata 4-0 per i bianconeri.

Stando a quanto riporta in esclusiva “calciomercato.com“, sabato scorso, nel corso della partita di San Siro tra Inter e Udinese, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha avuto modo di visionarlo dal vivo, e avrebbe così voluto approfondire il discorso con Massimo Oddo, proprio come aveva fatto con Marco Giampaolo, l’allenatore della Sampdoria, per Milan Skriniar.

L’Udinese valuta Barak almeno 20 milioni, e il clun di Zhang Jindong starebbe valutando l’offerta da formulare per riuscire a giugno ad arrivare al calciatore. Non è da escludere l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

La concorrenza per il centrocampista sarà comunque molto agguerrita, considerando la finora molto positiva stagione del giocatore ceco, uno dei migliori giovani talenti all’interno della rosa friulana.