Inter – Crotone 1-1, altra delusione nerazzurra: Eder di testa, poi Barberis [LIVE]

Inter – Crotone, cronaca e tabellino

Un Inter senza Icardi ospita il Crotone dì Walter Zenga, sempre di casa a San Siro in una gara di campionato sulla carta scontata. Eder al centro dell’attacco nerazzurro.

Tifosi presenti in buon numero, quasi 50000 e due striscioni nelle curve, eloquenti “Sveglia…torniamo a vincere!!” e “Basta chiacchiere!!! Uniti verso il traguardo“.

Prima parte di match che offre poco, tributo a Zenga con cori e striscioni, “C’é solo un Walter Zenga“.

Al 15′ il tiro di Vecino termina alto non di molto ma al 23′ il colpo di testa di Eder sblocca all’improvviso il risultato.

Partita sostanzialmente priva di emozioni, si arriva al quarto d’ora della ripresa quando pareggiano i calabresi, azione insistita che porta in area al gol di Barberis.

Inter stordita che rischia, al 63′ sfiora di riportarsi in avanti ancora con Eder, arriva Cordaz sulla linea. Il pubblico si spazientisce, i cambi non mutano la sostanza. Ultima occasione da segnalare arriva all’88’ con una bella parata sul tiro di Rafinha, positivo il suo impatto in campo. Fischi misti a sostegno per un’altra delusione nerazzurra: la squadra di Spalletti non riesce più a trovare la vittoria.

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert (73′ Cancelo), Borja Valero, Vecino; Candreva (63′ Rafinha), Brozovic (76′ Karamoh), Perisic; Eder

A disposizione: Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Gagliardini, Ranocchia, Santon, Emmers, Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

CROTONE: Cordaz; Faraoni (83′ Simic), Ceccherini, Capuano, Martella (57′ Pavlovic); Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta (76′ Stoian), Nalini

A disposizione: Festa, Rohden, Izco, Suljic, Budimir, Zanellato, Crociata, Ajeti, Simy

Allenatore: Walter Zenga

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: Mandragora (CRO), Eder