Inter, Ausilio: “Vogliamo tenere Icardi. De Vrij? Lazio avvisata in anticipo”

Il ds interista: “Del futuro di Cancelo e Rafinha ne parleremo a fine campionato”

Al termine dell’evento “Premio Gentleman” tenutosi a Milano, il direttore sportivo dell’intervistato da Sky Sport, ha parlato di tanti argomenti riguardanti l’attualità del mondo nerazzuro: “Sabato non abbiamo passato una bella nottata. Abbiamo spento i telefoni per poi riaggiornarci alle 17 e abbiamo saputo del risultato della Lazio, coi cui ci giocheremo la Champions. La speranza è sempre l’ultima a morire“.

Sul futuro del capitano nerazzurro Mauro Icardi, il ds non ha dubbi: “Ha tre anni di contratto con noi, e come ho sempre detto il discorso adeguamento contrattuale sarebbe stato portato avanti a prescindere dalla posizione in classifica. Vogliamo andare avanti con il nostro capitano, non è sul mercato, e se arriveranno richieste per lui la nostra risposta sarà sempre negativa. Bisogna dire però che il calciatore ha una clausola rescissoria valida per l’estero quindi chi è interessato può parlare direttamente con lui“.

Su Cancelo e Rafinha: “I tempi sono più ristretti. Dal punto di visto tecnico non ci sono dubbi conoscendo sin dall’inizio il loro valore. E’ una questione unicamente economica. Siamo contenti di ciò che stanno facendo, a fine campionato parleremo del loro futuro“.

Su De Vrij e lo sfogo di Tare: “Tare ha detto ciò che pensa e non so a chi fosse riferito. Se era per l’Inter dico che Lazio è stata avvisata a Marzo. Non abbiamo commesso alcun errore come società, abbiamo mandato una comunicazione alla Lazio e depositato il contratto molto prima di questo periodo. Non vedo motivi per lamentarsi visto che De Vrij ha continuato a giocare sui soliti livelli, e ultimamente a iniziato anche a segnare. Se giocherà o meno contro di noi lo deciderà il suo allenatore“.