Il Genoa non lascia scampo all’Hellas Verona: “beffa” Bessa, 3-1 rossoblù e scaligeri in caduta libera

Così Genoa – Verona

Un Verona sempre più a fondo va subito sotto nel posticipo di campionato eccezionalmente di lunedì contro il Genoa nell’ennesima sfida salvezza: sebbene la prima occasione sia di marca ospite con Fares, al 6′ arriva la rete di Iuri Medeiros, preciso nel controllo e nel tiro. Inarrestabile la squadra di Ballardini che – trascinato dal solito ambiente del Ferraris – non rischia mai, escludendo l’azione al 44′ che porta ad un colpo di testa da ottima posizione di Romulo, palla di poco alta.

Nella ripresa, è Lapadula a sfiorare il raddoppio ma al 64′ episodio decisivo: mano in area di Hiljemark, rigore trasformato da Romulo, il marcatore del momento nello sterile attacco veneto. A condannare la sua ex squadra è Daniel Bessa che realizza il gol decisivo a meno di un quarto d’ora dal termine. Nel recupero, chiude i discorsi Goran Pandev, marcatore dell’andata: gran pallonetto, applausi per tutta la formazione ligure.

Il tempo comincia a scarseggiare, Pecchia e squadra sono ormai con l’acqua alla gola: domenica scontro diretto con la Spal, terz’ultima e quattro punti avanti.

Genoa: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Cofie (65′ Bessa), Bertolacci, Laxalt; Medeiros (81′ Pandev); Lapadula (86′ G. Rossi)

Verona: Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Souprayen (58′ Verde); Berzotti (79′ Lee), Danzi, Valoti; Cerci, Fares, Matos (73′ Petkovic)

Ammoniti: Cofie, Hiljemark (GEN), Danzi, Valoti, Cerci (VER)

Arbitro: Claudio Gavillucci di Latina