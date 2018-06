Iezzo: ”Napoli, prenderei un terzino destro alla Ghoulam. Donnarumma diventerà il portiere più forte al mondo”

Gennaro Iezzo, ai microfoni di Marte Sport Live, parla del mercato del Napoli e di Donnarumma, portiere del Milan.

Queste le sue parole:

“Ancelotti è un allenatore intelligente, non servono tanti cambiamenti. La base è importante, i meccanismi sono collaudati, bisognerà capire soltanto il modulo che Ancelotti vorrà adottare –prosegue Iezzo – Lo capiremo in ritiro. Se potessi cambiare qualcosina, prenderei un terzino destro che può dare qualcosa in fase offensiva. Magari un giocatore alla Ghoulam pure a destra.

Donnarumma? L’ho visto crescere, siamo entrambi di Castellammare di Stabia. Gigio diventerà il portiere più forte al mondo. A 18 anni gioca con una personalità incredibile, quindi ha le qualità per sfondare”.