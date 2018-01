Guardiola: ” Amo seguire il Barcellona in tv, ma anche Napoli e Tottenham “

Volano complimenti sinceri per diverse squadre europee in conferenza stampa a poche ore dal match contro il Liverpool

Pep Guardiola non solo allenatore, ma soprattutto tifoso. Durante la presentazione della partita che il Manchester City giocherà contro il Liverpool, all’allenatore spagnolo è stato chiesto quali squadre preferisce guardare in televisione. Tra le sue preferenze calcistiche non poteva di certo mancare il club blaugrana del Barcellona che gioca il calcio che piace a lui, ma nemmeno il Napoli di Sarri e il Tottenham di Pochettino.

“Sono più un tifoso più che un allenatore davanti alla tv. Per questo scelgo le squadre da guardare. Ovviamente amo seguire il Barcellona perché sono un tifoso di quel club e perché lì sono cresciuto. Sono concento di vedere che il Napoli giochi un calcio simile, proprio come il Tottenham. Gli Spurs qualche punto lo perdono, ma comunque giocano bene. Perfino quando perdono calciano 25 volte in porta“.