Genoa, recupero lampo per Rossi?

Arriva un’altra bella notizia in casa rossoblù, dopo la bella vittoria contro la Lazio di lunedì scorso. Pepito Rossi oggi ha ripreso a lavorare sul campo ed a esercitarsi con il pallone. L’ex viola era ai box da qualche settimana dopo un infortunio. Ballardini spera di recuperare Pepito Rossi al più presto, soprattutto in vista delle prossime sfide per la salvezza e non solo. Il resto della squadra oggi ha svolto una seduta mista, con la prima presenza di El Yamiq, che ha sostenuto oggi le visite mediche. Hanno lavorato a parte gliinfortunati Veloso, Izzo e Rosi. I primi due dovrebbe essere pronti tra circa un mese, mentre Rosi potrebbe recuperare poco dopo la metà del mese.