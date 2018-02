Genoa, Preziosi: “Adesso abbiamo qualità lì in mezzo”

A margine di un incontro per il futuro dello stadio Ferraris, Preziosi è tornato a fare il punto sul Genoa, dopo la bella e inaspettata vittoria contro la Lazio.

Ecco le parole del Presidente rossoblù, rilasciate a Telenord, che ha parlato della prossima sfida contro il Chievo Verona:

“Bella e importante vittoria con la Lazio, ma domenica col Chievo a Verona sarà ancora più dura perché loro sono abituati a lottare per salvarsi”

Preziosi ha poi parlato de nuovi arrivati, in modo particolare Pereira per poi concentrasi su Hiljemark:

“Aveva già giocato sull’altra sponda, poi è rinsavito ed è venuto da noi. Forse abbiamo cercato ciò che avevamo già in casa, a giudicare dalla prestazione di Hiljemark: è partito timido poi ha fatto una prestazione maiuscola, ha dato a me, alla squadra e al mister una certezza in più, mentre invece probabilmente avremmo preso un giocatore che non era ancora pronto per il campionato italiano. Con Bessa e Medeiros, abbiamo aggiunto qualità”

Preziosi ha poi parlato del neo acquisto in difesa El Yamiq, marocchino proveniente dal CasaBlanca:

“Di El Yamiq ne avevo parlato con Benatia che mi ha mandato messaggi rassicuranti sulle sue capacità. Ha un bel fisico, è veloce, può rappresentare il giocatore moderno per il futuro ma dovremo vederlo nel nostro campionato che è sicuramente più difficile di quello marocchino”

Infine un commento su Ballardini che sta conducendo il Genoa piano piano ad una salvezza importante:

“Ha dato grande equilibrio alla squadra”