Genoa, Perinetti: “Ballardini? Ne parleremo a salvezza raggiunta”

Passo falso inaspettato del Genoa contro il Bologna. Il Grifone cercherà adesso di voltare pagina, Perinetti nel corso de “Il calcio è uguale per tutti” in onda su Telegenova, ha fatto poco fa il punto della situazione dopo il ko contro i felsinei:

“Siamo ancora in una fase interlocutoria, purtroppo si arriva da una sconfitta, Bologna gara particolare, questo ti fa capire che bisogna sempre essere attenti, siamo stati superficiali e leggeri come ha detto Ballardini. Pagato l’atteggiamento”

Tifosi, media ed addetti ai lavori sono in attesa della possibile conferma di Ballardini dopo l’ottimo lavoro svolto in rossoblù da novembre ad oggi. Ecco le parole del dg del Genoa sul tecnico:

“Credo che ogni futuro passa dal presente, occorre essere realisti, parleremo del rinnovo a salvezza conquistata, ci siamo vicini, ma mai abbassare la guardia, serve essere uniti e darsi le risposte per il futuro, quindi parlare con mister e ai giocatori che vogliono restare e confermare”

Riguardo alle nuove difficoltà emerse sulla fascia destra Perinetti si è così espresso, elogiando il neo acquisto Pereira:

“Rosi è stato ottimo contro l’Inter, meno bene a Bologna come gli altri compagni. Lazovic impiegato anche da interno avanzato, è duttile. Quando Pedro è stato chiamato in causa ha fatto bene nelle gare in cui è stato impiegato, deve crescere e lo abbiamo preso per il futuro”

Infine una battuta su Pepito Rossi prossimo al rientro e sul Cagliari prossimo avversario:

“Rossi sta uscendo da un infortunio muscolare, speriamo di averlo presto in campo. Cagliari? Io non mi preoccupo degli avversari, ma di noi stessi, se siamo quelli di Verona, Lazio e contro l’Inter non mi preoccupo, se caliamo diventiamo una squadra normale e siamo vittime di episodi”