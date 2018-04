Genoa, Perin: “Napoli? Non penso al mercato. Su Buffon…”

Perin: “Genova mi ha quasi adottato. Ho un rapporto eccellente con la città”

Mattia Perin, dal 2013 primo portiere del Genoa dopo le esperienze a Padova a Pescara, è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. Il giocatore è da molto tempo accostato con grande insistenza al Napoli, alla ricerca del sostituto di Pepe Reina, che a fine stagione passerà al Milan a parametro zero.

Queste alcune delle dichiarazioni dell’estremo difensore: “Il Napoli è un club importante, ma adesso sono concentrato su questo finale di stagione. Ci sarà tempo per parlare di altro, le voci di mercato non mi infastidiscono. Finhcé si gioca, testa solo al campo, non spreco energie pensando al futuro. Ho un eccellente rapporto con la città, Genova mi ha quasi adottato. Sono arrivato in Liguria a 15 anni, la qualità della vita è elevata, se una giornata nasce storta, guardo il mare da casa e mi ritorna il sorriso“.

Il calciatore dice poi la sua in merito a Real Madrid-Juventus, in particolare sulle parole di Buffon a fine gara: “C’è chi ha detto cose più pesanti nel nostro ambiente, ma le affermazioni di Buffon sono state amplificate. Penso poi che la frustrazione per essere usciti a un passo dall’impresa sia enorme“.