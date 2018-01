Genoa, Palladino ceduto allo Spezia

Dopo diversi rumors di mercato adesso è ufficiale: Raffaele Palladino è un nuovo giocatore dello Spezia. Il giocatore classe 1984 si trasferisce ai bianconeri a titolo definitivo. Arrivato nella finestra del mercato invernale con l’appoggio di Juric, l’ex giocatore del Crotone con l’arrivo di Ballardini ha trovato pochissimo spazio. Tra i cadetti con uno Spezia in lotta per salire di categoria potrebbe ritrovare la continuità che peraltro aveva permesso al Crotone due anni fa si arrivare nella massima serie.

Palladino resterà così in Liguria, avendo in pieno centro a Genova un’importante attività nella ristorazione.

Questo il comunicato ufficiale dello Spezia Calcio:

“Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Genoa Cricket and Football Club s.p.a. per il passaggio alla corte di mister Gallo del centrocampista offensivo classe ’84 Raffaele Palladino che giunge in riva al Golfo del Poeti a titolo definitivo”