Genoa, Laxalt: “Inter? Vogliamo fare risultato”

E’ il giocatore del momento in casa Genoa, Diego Laxalt, autore dei due gol decisivi che hanno permesso al Genoa di battere Lazio e Chievo Verona, compiendo un salto importante in classifica in ottica salvezza. L’esterno del Grifone ha parlato in occasione di un evento a Genova, concentrandosi inizialmente sul momento attuale per poi parlare della prossima gara contro l’Inter:

“I risultati portano tranquillità e fiducia, dobbiamo proseguire su questa strada e fare il massimo anche contro l’Inter: sarà una partita difficile al Ferraris ma cercheremo di fare il risultato. Poi chiunque segnerà andrà bene”.

Ballardini dal suo arrivo ha portato il Genoa in posizioni più tranquille con un andamento da Europa League. Laxalt si è così espresso sul nuovo mister:

“Il tecnico ha portato le sue idee, noi crediamo in lui e facciamo il massimo. Mi sento molto bene, tutta la squadra è in un buon momento e dobbiamo approfittarne”

Infine un commento sui nuovi rumors di mercato:

“La stagione è ancora lunga, io devo cercare di dare sempre il meglio per fare il salto di qualità: vedremo in futuro”