Fiorentina, Thereau: “Sogno finale di Coppa Italia contro la Juventus”

Dichiarazioni dell'attaccante francese

Thereau: “In questo 2018 darò il massimo e prometto un gol ai bianconeri”

Ospite di “TGR Toscana“, Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina, dove è approdato alla fine di agosto dell’Udinese, ha parlato della stagone della “viola“. Il suo bottino personale con i toscani è di 4 gol in 11 presenze.

La squadra di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria in campionato di venerdì sera in casa del Cagliari, sarà impegnata stasera contro la Lazio nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Ecco le parole di Thereau: “È un anno in cui dobbiamo dare il massimo e puntare ad arrivare più alto possibile in classifica, nonostante ci siano squadre più forti di noi. È presto per pensare all’Europa. La Coppa Italia è la competizione che può darci soddisfazioni visto il lavoro che stiamo facendo, ci potremmo regalare un ipotetica finale con la Juventus, credo che la gente di Firenze sarebbe contentissima. In questo 2018 daró il massino, a inizio stagione mi sono posto degli obiettivi che spero di raggiungere a fine stagione: fare tanti gol e tante belle partite. Prometto di segnare alla Juve con la maglia della Fiorentina nel 2018“.

La Fiorentina è la terza squadra italiana di Thereau, il quale, oltre che con l’Udinese, in passato ha giocato anche con il Chievo.