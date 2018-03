Fiorentina, senti Dragowski: “Stufo di stare in panchina”

Dragowski: “Via dalla Viola? Prendo in considerazione le opportunità di un club dove potrò giocare regolarmente, che sia la Fiorentina o un’altra società”

Direttamente dal ritiro della nazionale polacca, Bartlomej Dragowski, secondo portiere della Fiorentina e approdato in Toscana nell’estate 2016 dallo Jagiellonia Bialystok, non nasconde il suo malumore per il fatto di non giocare in maglia viola.

La scorsa stagione, l’estremo difensore classe 1997 ha collezionato una sola presenze in Serie A.

Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate a “Przeglad Sportowy” e riportate da “La Nazione“: “Mi dà fastidio non giocare, ne ho abbastanza di sedermi in panchina. Mi sento forte. So che potrei difendere regolarmente i pali nel campionato italiano. Sto aspettando la mia opportunità. Non sto giocando più in questo mio secondo anno, e non posso permettermi di non giocare anche nel terzo“.

Poi aggiunge: “Lasciare la Fiorentina? Prendo in considerazione le opportunità di un club dove potrò giocare regolarmente. Non mi interessa se sarà la Fiorentina o un altro posto. Il resto dipenderà dai dirigenti della Fiorentina e se capiranno o no questa mia esigenza. Nelle partite in cui ho giocato, con Real, Sampdoria o Lazio, non ho deluso. Ho giocato bene e ho dimostrato di potermi difendere a questo livello“.