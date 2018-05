Fiorentina, diverse squadre europee su Simeone

Il giovane attaccante argentino, autore di una tripletta al Napoli nell’ultimo turno di campionato, piace in Spagna, Inghilterra e Francia

Giovanni Simeone, bomber della Fiorentina e protagonista assoluto domenica pomeriggio con la tripletta rifilata al Napoli, è seguito da diverse squadre europee.

Secondo quanto riferisce “Tuttosport“, sull’attaccante classe 1995 – approdato a Firenze in estate dal Genoa come erede di Kalinic – ci sarebbero gli inglesi del Tottenham e i francesi del Lione. Senza dimenticare Valencia, Villarreal e Siviglia, club di Liga.

La volontà della società toscana è però quella di desistere alle offerte e tenere Simeone almeno per un’altra stagione, in quanto è ritenuto un elemento fondamentale.

In questa annata molto vicina alla conclusione, con la Fiorentina ancora in lotta per un posto in Europa League, il giocatore ha raccolto 38 presenze con 14 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia.