Europa League, che Lazio! Salisburgo battuto 4-2

La formazione

Olimpico gremito e bandiere biancocelesti per Lazio-Salisburgo, una delle partite più importanti della stagione dei capitolini. Andata dei quarti di finale di Europa League, un’andata da non sbagliare per presentarsi in Austria con due risultati su tre. Inzaghi sceglie l’undici che ha trascinato il popolo biancoceleste a lottare con Roma ed Inter per un piazzamento in Champions, con un’unica novità: Dusan Basta, che prende il posto dell’infortunato Marusic. Basta e Lulic hanno meno progressione di Marusic e Lukaku, ma senz’altro più esperienza internazionale. In panchina anche Felipe Anderson: più testa, meno fiammate.

Cronaca

La Lazio sblocca la gara in avvio, quando all’ottavo Lulic sfrutta un fraseggio dei suoi e porta avanti i padroni di casa. Il Salisburgo reagisce ma la Lazio chiude gli spazi, fin quando uno degli assistenti di gara vede una manata di Basta ad un avversario in area: è calcio di rigore. Berisha spiazza Strakosha e silenzia i fischi dell’Olimpico. Il popolo biancoceleste, innervosito per la decisione arbitrale appena presa, insorge e protesta per due contatti in area avversaria: prima Milinkovic poi Immobile cadono, per l’arbitro è tutto regolare. Prima della fine del primo tempo il serbo sciupa da pochi passi: cross al bacio di Lulic e colpo di testa debole e impreciso. Inzaghi si dispera mentre le squadre guadagnano gli spogliatoi sull’1-1.

Ad inizio ripresa il Salisburgo prova a fare la voce grossa alzando i ritmi, ma la Lazio riparte perfettamente: apertura di Lulic che taglia il campo, servito Luis Alberto a destra, rasoiata perfetta raccolta da Parolo che al centro dell’area avversaria sceglie il tacco e spedisce in paradiso la Nord: Lazio in vantaggio. Esce Luis Alberto ed entra Felipe Anderson, lo spagnolo prende male la sostituzione. La Lazio sembra reggere il parziale: un tiro da fuori respinto da Strakosha e qualche palla inattiva spaventano solo marginalmente la retroguardia biancocelesta. Entra Minamino e succede di tutto: prima la difesa di Inzaghi s’addormenta e concede il 2-2, poi sale in cattedra Felipe Anderson, che dimostra tutte le qualità che compongono il puzzle del suo repertorio e saltando in progressione gli avversari centralmente batte il portiere e porta ancora avanti la Lazio. Una manciata di minuti più tardi Leiva in contropiede serve Immobile: sono 4, esplode l’Olimpico. La Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo e continua ad esprimersi a ritmi straordinari, soprattutto quando trova gli spazi giusti per ripartire: prima Immobile poi il suo sostituto, Felipe Caicedo, non trovano di testa il quinto gol che forse archivierebbe definitivamente la pratica Salisburgo. Nei minuti finali regge il punteggio: termina 4-2, Lazio vicina alle storiche semifinali di Europa League, nonostante i due gol concessi all’interno delle mura amiche di uno straordinario Olimpico. L’Italia calcistica è fiera dei biancocelesti.