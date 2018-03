ESCLUSIVA EC – Pisanu: “Insigne miglior ala della Serie A. Scudetto? Si deciderà il 22 aprile”

Pisanu aggiunge: “Giuseppe Rossi è in credito con la fortuna. Il Parma ha ricostruito una struttura societaria eccellente, la promozione non deve essere un assillo. Astori tragedia che deve far riflettere tutti. Montreal? Esperienza molto gratificante. Futuro? Vorrei allenare in Italia”

Aveva 16 anni Andrea Pisanu quando ha esordito in Serie A con la maglia del Cagliari nel match contro la Juventus. Era il 1998. Da lì in poi, la sua carriera è stata in ascesa, fino a toccare l’apice quando ha vestito la maglia del Parma dal 2004 al 2010; la consacrazione nel calcio che conta e le reti in Coppa Uefa con la maglia dei ducali sono il suo miglior biglietto da visita. Una serie di infortuni, però, ha pregiudicato il cammino calcistico dell’ex ala destra. Fino all’esperienza in MLS con Nesta e Di Vaio al Montreal.

EuropaCalcio.it l’ha contattato in esclusiva.

Andrea, attualmente chi è l’ala più forte in Serie A?

“Ti dico Insigne perché riesce ad unire la qualità altissima in possesso palla ma non dimentichiamoci anche del lavoro che fa per la squadra in fase di non possesso”.

Il tuo messaggio ad Astori…

“Ti dico la verità, ho scambiato quattro chiacchiere con lui in Sardegna perché io sono di Cagliari e quando posso trascorro le vacanze lì. E’ stata una tragedia terribile. Davide è proprio come l’hanno dipinto. Ti dava subito una sensazione di educazione e di umiltà fuori dal comune – afferma Pisanu – e credo che questo debba far riflettere al di fuori dell’ambito sportivo (si commuove, ndr). Quando si ha la possibilità non si deve sprecare tempo con altre cose, sopratutto con i nostri affetti. Questa tragedia deve far riflettere tutti e sopratutto deve far capire quali sono le cose importanti nella vita”.

Dopo questo momento toccante, facciamo un salto nel passato. Qual è stato il momento più bello della tua carriera?

“Adesso che ho smesso da quasi quattro anni posso dirti che ne sono stati tanti. Ho giocato a calcio, era il mio sogno. Potrei dirti i gol in Coppa Uefa, contro il Milan, le salvezze, ma vivere il quotidiano era il mio sogno e ringrazio chi è riuscito a darmi questa possibilità”.

Nel 2006-07 hai giocato con Giuseppe Rossi a Parma. Forse, lo stesso calciatore ha vissuto una delle sue migliori annate da quando è tra i professionisti. Cosa è capitato a questo ragazzo? Falcidiato dagli infortuni…

“E’ stato veramente sfortunato. Posso capirlo perché anche io ho subito una caterva di infortuni. Ho fatto sette operazioni al ginocchio. Immagino il suo stato d’animo quando gli ricapitava un infortunio e quindi è difficile riprendersi e ripartire. All’inizio – ti parlo della mia esperienza personale – quando sei giovane, hai una forza emotiva molto alta – sottolinea Pisanu in esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio.it – e ancora non sai quello che ti aspetta. Alla sesta operazione, però, è molto più dura. Il tuo corpo reagisce in maniera più lenta e poi già sei a conoscenza dell’iter che dovrai affrontare: operazione, post operazione, riabilitazione e tutto. Ho avuto la fortuna di giocare insieme a Giuseppe e a parte essere un ragazzo d’oro era ed è un calciatore straordinario. Ce lo siamo goduti per poco, ma credo che Giuseppe abbia un credito sia con la fortuna che con il calcio italiano. Può ancora togliersi qualche soddisfazione”.

La parte migliore della tua carriera calcistica l’hai trascorsa sicuramente con la maglia del Parma. Dopo il fallimento e la risalita, i ducali stanno disputando un campionato di vertice in Serie B. Secondo te, riusciranno a salire nella massima serie dopo solo un anno di cadetteria?

“Il campionato di Serie B è molto equilibrato e difficile. Il Parma ha avuto la forza di rialzarsi e spesse volte per ripartire hai bisogno di toccare il fondo: l’ha fatto in Serie D, poi in C, ma questo non deve illudere le persone. Nessuno si deve illudere e pensare che sia facile solo perché ti chiami Parma e quindi sei costretto a tornare subito in Serie A. Ci vuole tempo, ci vuole programmazione, ci vuole pazienza. Però sono sicuro che il Parma – se non sarà quest’anno – riuscirà a tornare in A perché ha la forza, ha il setup della società, stanno lavorando bene. Però non deve essere un assillo immediato. Anche perché se tre anni fa avessero detto che sarebbero saliti in B in due stagioni, credo che chiunque ci avrebbe messo la firma. Quando programmi bene i risultati arrivano, ma bisogna farlo nel modo giusto”.

Testa a testa tra Juve e Napoli. Secondo te come finirà?

“Quando i bianconeri erano a +4, il Napoli sembrava aver perso un po’ di fiducia, poi il pareggio con la Spal e la vittoria degli azzurri contro il Genoa ha riaperto tutto. C’è ancora lo scontro diretto il 22 aprile e la Juventus potrebbe essere distratta dalla Champions. Ma la differenza tra queste due squadre – come già è capitato nella scorsa stagione – è l’esperienza di trovarsi in quelle situazioni; ovvero l’esperienza di non farsi prendere dall’ansia, dal panico e dalla troppa pressione. La Juve, a differenza del Napoli – ma gli azzurri lo stanno imparando pian piano – è abituata a giocare sempre al limite. Quindi se la squadra di Sarri non dovesse conquistare lo Scudetto quest’anno, sicuramente l’anno prossimo avrà aggiunto un tassello di esperienza ulteriore per avvicinarsi alla Juventus”.

Raccontaci della tua esperienza al Montreal Impact con Nesta e Di Vaio…

“E’ stata meravigliosa per tantissimi aspetti. Ho riscoperto lo sport con la esse maiuscola. Quando vai via dall’Italia è tutto diverso: nelle partite dai tutto te stesso per 90 minuti, si accetta il verdetto del campo ed il tutto finisce là, senza polemiche e contorno come accade nel nostro paese. Ero spensierato, nonostante fossi andato lì dopo i 30 anni. Quando sei nel fior fiore della carriera, la pressione della piazza, dei media, era bella. Mi mancava. A Montreal l’ho riscoperta. Mi è letteralmente cambiato un po’ il modo di vivere il mio fine carriera. Mio figlio è nato lì in Canada. Successivamente sono tornato per 6 mesi a Prato e poi nuovamente all’esterno, a Malta, dove ho chiuso la mia carriera. Se potessi tornare indietro forse la farei anche qualche anno prima”.

Il futuro di Andrea Pisanu

“Spero che sia nel mondo del calcio e su qualche panchina. Sono due anni che vivo questa pagina della mia vita, allenando. Ho fatto il primo anno l’assistente ed ora guido una compagine di Serie B a Malta. Mi sento abbastanza pronto per tornare in Italia. Quando fai l’allenatore dei avere l’umiltà di imparare e di provare sulla tua pelle. Qualcosa si era già mosso l’anno scorso, in Lega Pro, ma non voglio fare il passo più lungo della gamba”.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione dell’articolo è consentita previa citazione della fonte.