ESCLUSIVA EC – Julio Sergio: “La Roma deve mantenere questo livello. Di Francesco bravo nella gestione interna”

Ha giocato nella Roma dall’estate 2006 a dicembre 2013 – periodo che comprende anche una stagione al Lecce nel 2011/2012 – ed è ancora oggi molto legato al club di James Pallotta. Stiamo parlando di Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere classe 1978, di nazionalità brasiliana e ora allenatore del Linense, squadra della Serie D carioca.

In giallorosso, con cui ha totalizzato 61 presenze e 72 gol subiti, ha alzato al cielo due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

“Europa Calcio” ha intervistato in esclusiva Julio Sergio per parlare di questa importante stagione della squadra di Eusebio Di Francesco – domani impegnata in campionato contro il Cagliari -, e senza dimenticare il Lecce, che domenica scorsa ha festeggiato il ritorno in Serie B dopo sei anni.

Come esce la Roma dalla sfida col Liverpool?

“Per me a testa alta. Mercoledì ha fatto una grande partita, peccato per i gol che ha preso che magari poteva evitare. Per la Roma adesso sarà molto importante continuare a giocare in Champions e mantenere questo livello“.

C’è da avere qualche rimpanto per questa eliminazione?

“No, la squadra ha fatto più di quello che poteva. La partita di ritorno col Barcellona è stata impressionante, una delle più emozionanti della storia recente giallorossa. Quindi nessun rimpianto. Dobbiamo solo ringraziare tutti per questo importante cammino“.

In cosa è stato più bravo Di Francesco rispetto ai suoi predecessori?

“Credo che la gestione interna sia la più difficile. Dopo la sosta di gennaio in tanti non credevano nel suo operato. Ma lui si è dimostrato la persona giusta per l’ambiente: ha personalità e ha saputo far giocare la squadra per vincere“.

A consuntivo stagionale, invece, come si può valutare l’operato di Monchi dopo lo scetticismo estivo?

“Arrivare fino alla semifinale di Champions e al momento terzi in campionato è stato sicuramente un successo. Se ce lo avessero detto ad agosto avremmo firmato per questi risultati. Con i nuovi sponsor e gli introiti di questa competizione, quest’estate si può fare un mercato diverso, senza essere costretti a cedere alcuni giocatori, se non davanti a offerte esorbitanti“.

A proposito di giocatori, chi dovranno essere i punti fermi della Roma?

“Dico due giocatori che per me sono bravissimi. Anzitutto Alisson, attualmente forse il numero uno al mondo. Quello che ha fatto quest’anno, io non l’ho mai visto fare da nessun altro nel mio lungo periodo nella capitale. Poi anche Dzeko, fondamentale in molte partite sia in Italia che in Europa. Entrambi saranno sicuramente al centro di voci di calciomercato, speriamo riescano a restare. Mi piacciono anche Manolas e Nainggolan. Ma il fattore più positivo è che alla Roma ci sono tanti giocatori in crescita“.

Lei in giallorosso ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Cosa significa vincere a Roma?

“Molto bello, ma vincere il campionato è un’altra cosa. E noi per due-tre volte siamo arrivati secondi. Per carità, è sempre importante vincere trofei, ma purtroppo non sono mai riuscito a vincere lo scudetto. E un evento del genere a Roma dev’essere qualcosa di incredibile, ricordo che me lo disse Zago“.

A parte Totti, chi è stato il suo compagno di squadra più forte?

“La rosa della stagione 200/2010 era molto importante e competitiva. Pizarro era un giocatore diverso dagli altri, con la palla faceva quello che voleva e la regia del centrocampo era tutta sua. Un altro è Menez, che aveva tecnica e un grande cambio di passo. Purtroppo durante la carriera non è riuscito a esprimersi del tutto“.

Un suo momento dimenticabile?

“Sono stato otto anni in Italia, e ho fatto un grande percorso di crescita. Ricordo volentieri diversi derby vinti, tra i quali quello in cui parai un rigore (19 aprile 2010, la Roma vince 2-1, ndr)”.

In Italia ha vestito anche la maglia del Lecce, che è appena tornato in B dopo sei anni. Cosa ricorda di quell’annata?

“In Puglia mi aveva portato proprio Di Francesco. Purtroppo non ero andato lì con la testa giusta e non avevo fatto quello che avrei potuto fare, infortunio a parte. Mi dispiace ed è stata colpa mia. Diciamo che è stata un’esperienza più umana che professionale, e infatti poi ho imparato molte cose. In ogni caso, Lecce è una città bellissima dove si vive benissimo. Sono molto contento che la squadra sia tornata in Serie B, significa che ha fatto un grandissimo lavoro“.

