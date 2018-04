ESCLUSIVA EC – Antonio Broso: “Rimasto a Ravenna per la Serie C. Play-off? Siamo una squadra composta da gente ambiziosa”

Originario di Tropea e profondamente legato alla sua terra. Le conseguenze di un sogno divenuto realtà lo han portato fino all’incantevole Ravenna. In mezzo però tanto peregrinare tra Eboli, Messina ed addirittura la Valle D’Aosta. Adesso, tra un goal e l’altro, e le candeline che segnano 27, Antonio Broso si gode la Lega Pro. In allegra compagnia del calabrese il Ravenna Calcio. La squadra romagnola vive l’ebrezza di una salvezza – quella nel girone B di Serie C – raggiunta con tre giornate d’anticipo. Un risultato che lascia ben sperare la neopromossa dopo anni nefasti e che inorgoglisce anche lo stesso giocatore. Contattato dalla nostra redazione, l’attaccante ha deciso di raccontarci parte della sua esperienza in maglia giallo-rossa e non solo.

Prima di poter scendere all’interno del mondo ravennate c’è spazio anche per la propria casa. «Svolgo il mio con passione, ma è normale che la mia terra possa mancare. Sto bene qui a Ravenna – continua Antonio Broso – quindi non penso che la lontananza sia minore rispetto a quella effettiva che potrebbe esserci da un altra parte».

La propria terra mantiene un ricordo per la Vibonese, squadra che regge lo scettro nel girone I di Serie D. «Sono originario di Tropea, ma sono solo 20 minuti da Vibo Valentia, e lì alla Vibonese ho passato due anni nel settore giovanile. Penso che meritino di tornare in Serie C, poiché si tratta di una società seria e solidissima. Caffo e Beccaria – rispettivamente presidente e direttore generale della società calabrese – sono due persone serie e che meritano il professionismo. Mi auguro che questo accade perché avere un altra società tra i professionisti in Calabria sarebbe una bella cosa. Faccio un in bocca al lupo e auguro loro possano vincere il campionato».

Svoltiamo pagina sul ritorno, dopo annate difficili, del Ravenna tra i professionisti e sulla descrizione di un annata tranquilla. «Ho deciso di rimanere anche per la Serie C – spiega l’ex Chieri – ha contribuito anche l’affetto della gente e della società, ma da aggiungere anche la scelta di riconfermare lo staff tecnico. Penso inoltre che quest’anno vi sono state le condizioni ideali per esprimerci al meglio».

Un salto di categoria che ha dell’importante anche per lo stesso giocatore, il quale si ritiene pronto per il professionismo. «Ho giocato in Serie C tanti anni fa, ma non avevo l’età giusta. Adesso affronto la categoria con un altra maturità penso di poterci stare alla grande e di averlo, come tutti i miei compagni, dimostrato. Grazie al lavoro quotidiano non ho incontrato alcuna fatica».

Le parole vengono destinate anche al sogno play-off, obiettivo di contorno ad una stagione resa di per se da ricordare col salvezza aritmetica a tre giornate dal termine. «L’obiettivo stagionale era la salvezza, ma siamo delle persone ambiziose. Ho la fortuna di avere dei compagni ed uno staff, appunto, ambizioso e quindi possiamo puntare ai play-off». L’ex Legnano e Chieti però avverte i suoi compagni: «Bisogna farlo con la mente libera e senza tensioni. Dobbiamo giocare con serenità queste ultime tre partite cercando di vincerle tutte. Approdare ai play-off per una squadra come la nostra sarebbe come vincere il campionato».

La chiusura viene dedicata dallo stesso calciatore alla valutazione dell’annata calcistica attuale. «La mia stagione è stata purtroppo condizionata da un brutto infortunio al malleolo. Quando sono rientrato ho raggiunto la buona media di 7 reti in 21 partite che hanno aiutato la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Spero però di poter segnare ancora di qua alla fine del campionato, ma la ritengo comunque una stagione positiva».

Foto: Ravenna FC – Sito Ufficiale