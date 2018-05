UEL, scelto il top team: tanto Atletico, Italia rappresentata da Bonucci e Immobile

La UEFA ha scelto la migliore squadra della competizione

Ieri è terminata l’edizione 2017/2018 dell’Europa League, con il trionfo dell’Atletico Madrid, che ha travolto in finale il Marsiglia rifilandogli un rotondo 3-0.

Quest’oggi la UEFA ha scelto la migliore squadra della competizione. Scontato il dominio dei Colchoneros, con 6 giocatori presenti nella lista. Per l’Italia invece presenti il difensore Bonucci del Milan e l’attaccante Immobile della Lazio.

Ecco la squadra completa:

Portieri: Oblak (Atletico Madrid), Rui Patricio (Sporting Lisbona)

Difensori: Godin (Atletico Madrid), Bonucci (Milan), Lainer (Salisburgo), Luiz Gustavo (Marsiglia), Sarr (Marsiglia)

Centrocampista: Saul (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid), Gabi (Atletico Madrid), Keita( Lipsia), Bruno Fernandes (Sporting Lisbona), Samassekou (Salisburgo)

Attaccanti: Griezmann (Atletico Madrid), Immobile (Lazio), Payet (Marsiglia), Werner (Lipsia), Gelson Martins (Sporting Lisbona)

Introducing the official #UEL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers 👏⚽️

ℹ️➡️ https://t.co/ndnzVoOPBc pic.twitter.com/1MSuwB8aWW

— #UELfinal (@EuropaLeague) May 17, 2018