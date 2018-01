Dalla Spagna: Barcellona su de Vrij, è sfida all’Inter

Nerazzurri forti su de Vrij, il quale prende tempo per via dell’inserimento del Barcellona

Per Stefan de Vrij, in scandenza di contratto con la Lazio, si sta aprendo una vera e propria lotta, che vede come protagonisti Inter e Barcellona.

Se fino a poche settimane fa i nerazzurri sembravano favoriti, ora la situazione è cambiata. Sul giocatore si è infatti inserito il Barcellona, e de Vrij, come riferisce “Mundo Deportivo“, starebbe prendendo tempo con il club di Zhang Jindong in quanto spererebbe di prendere il posto di Javier Mascherano, destinato a trasferirsi in Cina, all’interno della difesa azulgrana.

De Vrij pide tiempo al Inter porque espera al Barçahttps://t.co/5HInw1hz1u por @MDpor_elmundo pic.twitter.com/7T39QijSqQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 2, 2018

La soietà catalana segue anche Kalidou Koulibaly del Napoli, ma con il difensore della Lazio in scandenza di contratto le circostanze potrebbero cambiare. Tuttavia, il presidente dei capitolini Claudio Lotito, per non perdere il calciatore a giugno a paramtero zero, preferirebbe cederlo immediatamente all’Inter, in modo da riuscire a monetizzare.

Sempre secondo il quotidiano iberico, spetterebbe in ogni caso a de Vrij – alla sua quarta stagione in biancoceleste e il sui entourage, lo stesso di Vermaelen, ho ottimi rapporti col Barcellona – decidere se lasciare immediatamente Roma per approdare all’Inter, oppure se svincolarsi a giugno e proseguire la carriera all’ombra del “Camp Nou”.