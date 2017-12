Crotone – Napoli, Zenga: ” Giocare queste partite dà emozioni!”

“Sono un tifoso di Sarri. Ha fatto un percorso straordinario”

“La formazione azzurra gioca con tutta la squadra nella metà campo offensiva, cosa che nel nostro piccolo stiamo provando a fare anche noi. Loro, però riescono benissimo anche a fare la fase difensiva. E poi hanno Insigne, che io convocherei pure un’ora prima della partita e senza allenamento per una settimana. Io sono tifoso di Sarri, ha fatto un percorso straordinario. Chiunque al suo posto avrebbe potuto mollare, e invece lui ha tenuto duro e ora si trova dove merita, in un top club di livello europeo”.

Sul Napoli

“Il Napoli? Va a pressare pure i raccattapalle, ci viene a prendere al pullman”.

“Dobbiamo difendere meglio”

“La sconfitta con la Lazio? Non bisogna qualificare la prestazione con i gol presi. I primi due li abbiamo subiti con sette nostri calciatori nella metà campo della Lazio. E’ per questo che dobbiamo migliorare nel fatto di difendere meglio, che non vuol dire parcheggiare l’autobus in area di rigore ma, attaccare meglio e tenere le posizioni corrette per essere coperti quando inizia la fase difensiva, vale a dire quando si perde palla. Poi io parto dal principio che un risultato può essere occasionale, una prestazione no. Come personalità, modo di stare in campo, voglia di giocare e di creare problemi alla Lazio, la prestazione di Roma è stata fatta con grande attenzione. Per questo quei quattro gol mi danno fastidio”.