Coppa Italia, Napoli 1 vs Atalanta 2 Conferenza stampa di Sarri

Mutti: “Meritano per la logica e la caparbietà del gruppo, di Sarri, della società che ha mantenuto questo percorso. Sarei felice se vincesse lo scudetto”

Mutti: “Partita secca, due squadre che giocano a calcio

ex trainer del Napoli e dell’Atalanta, le sue asserzioni a Radio Goal, quanto evidenziato da

.. entusiasmo giusto, partita bella, momento positivo per le due squadre, a parte l’ultima sconfitta dell’Atalanta. Due squadre che meritano tanta attenzione. La Juventus tiene il passo, Inter e Roma non sono state in grado di resistere a questa marcia, essere arrivati allo scudettino è importante. Percorso che sta facendo da due o tre anni, mi auguro che lo riesca a portare fino in fondo. Dovremmo avere una realtà diversa al vertice della classifica, lo meritano per la logica e la caparbietà del gruppo, di Sarri, della società che ha mantenuto questo percorso. Sarei felice se vincesse lo scudetto.

Mutti: C’è una differenza di base, quest’anno è stato continuato un percorso, tre anni fa ti sei trovato lì per caso

…quest’anno c’è un percorso alle spalle, più convinzione, più solidità di idee. La Juventus è un osso duro, a livello di organico ha qualcosa in più, il Napoli ha la sua identità e coesione di lavoro che la Juventus a volte smarrisce. La Juve ha bisogno delle sue individualità, quest’anno è un traguardo costruito sul lavoro.

..diventa difficile trovare qualcosa che possa criticare De Laurentiis, Napoli è una realtà complessa, ha dato visibilità a livello internazionale, un futuro ancora più roseo. Sa fare plusvalenze importanti senza togliere valore tecnico alla squadra, Napoli deve tenersi molto stretto questa presidenza“.

La sconfitta amara del Napoli, eliminata dalla Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia

Alejandro Gomez, le sue asserzioni a Rai Sport,al di Napoli vs Atalanta, ecco quanto evidenziato da europacalcio.it:“Una vittoria incredibile, non si va sempre in semifinale di Coppa Italia, per me è la prima volta, specialmente contro una squadra come il Napoli che gioca la Champions League ed è prima in campionato. La nostra forza è il gruppo, vogliamo crescere con una società seria ed organizzata, così si va avanti, specialmente nel campionato italiano in cui di solito si punta sugli stranieri. Juventus o Torino, non abbiamo limiti, ce li mettiamo solo noi. Se falliamo è solo colpa nostra, questo è un traguardo importantissimo”.

Robin Gosens, difensore dell’Atalanta

…le sue asserzioni a Rai Sport “E’ una vittoria impressionante contro un avversario molto forte, ma abbiamo fatto molto bene nel primo e nel secondo tempo, siamo molto felici. Abbiamo una squadra molto forte, con giocatori molto completi, non solo i titolari ma anche chi non gioca sempre. Sono qui da sei mesi ed imparo tutti i giorni, Gasperini è un grande allenatore, ci alleniamo sempre con molta intensità. Abbiamo fatto molto bene e siamo una squadra molto forte, abbiamo fatto meglio del Napoli”.

Mario Sconcerti e le sue asserzioni a Rai Sport: “Quello che si nota sempre nel Napoli in questo tipo di partite, appena entrano altri in centrocampo, uno snaturamento della squadra e Hamsik è il primo che ne risente. Più che turnover c’è troppa differenza tra riserve e titolari”.

Fabrizio Biasin giornalista del quotidiano Libero, la sua asserzione in Twitter commenta la sconfitta del Napoli vs Atalanta: “Il Napoli fa di tutto per uscire dalle competizioni -extra- perchè vuol vincere lo scudetto, l’Atalanta fa di tutto per restare in corsa ovunque perchè vuole vincere qualcosa. Le vie del successo sono infinite”.

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset,

…sul proprio profilo Twitter dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta “La parte peggiore di una partita di calcio sono sempre quelli che invece di analizzare la gara commentano il risultato. Che non ha bisogno di analisi, e quindi da spazio a tutti, anche agli idioti”.

Gian Piero Gasperini, trainer dell’Atalanta

le sue asserzioni a Rai Sport dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia: “Non ci siamo snaturati, abbiamo giocato la nostra gara, tutti hanno fatto una prestazione straordinaria, per noi era un traguardo fantastico, ci siamo riusciti. Sono ragazzi straordinari per professionalità. Il Papu Gomez negli anni offre sempre un rendimento migliore, è un risultato importante, in campionato eravamo dispiaciuti per la sconfitta col Cagliari. Il turnover, Napoli e Atalanta hanno un impianto importante, cambiando qualche giocatore non snaturi il modo di giocare. L’unico dispiacere a volte è non riuscire a impiegare più giocatori. In settimana abbiamo imparato a gestire i carichi, cambiamo un pò più spesso, fare le coppe mi ha permesso di utilizzare più giocatori, penso che abbiamo vinto contro un Napoli vero“.

Timothy Castagne, difensore dell’Atalanta

..le sue asserzioni a Rai Sport dopo la vittoria: “Importantissimo traguardo per noi, per la squadra, era una partita difficile contro il Napoli ma abbiamo fatto molto bene, Mertens e Insigne danno pressione in più, hanno un livello superiore, abbiamo fatto bene contro di loro. Gasperini ha la sua tattica, tutti i giocatori hanno motivazioni perché lui dà le chance a tutti”.

Il commento della SSC Napoli dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta:

….”Passa l’Atalanta, si ferma il cammino del Napoli in Coppa Italia. La “Dea” vince al San Paolo per 2-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Dopo un primo tempo bloccato, in cui il Napoli però ha avuto un paio di buone occasioni per segnare, succede tutto nella ripresa. Al 50′ Castagne, difensore belga che si pronuncia alla francese, infila sotto la traversa di Sepe dopo un rimpallo in area. Forte e ruggente la reazione emotiva degli azzurri, ma ancora i bergamaschi a 10 minuti dal 90esimo mettono una pietra sul risultato con una sassata di Gomez. Pietra che il Napoli ha ancora la forza di sollevare con una rete di Mertens che regala un finale da brivido. Ma non c’è la rimonta nonostante il generoso assalto finale. L’Atalanta va in semifinale di Coppa Italia, per il Napoli l’avventura ricomincia in campionato sabato, prima sfida del girone di ritorno, nel pomeriggio della Befana e nell’urlo del San Paolo”.

Le dichiarazioni del trainer del Napoli, Sarri a Rai Sport

Sarri: “Era una gara da pareggio per occasioni create, nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene. Il secondo tempo non mi è piaciuto la squadra sembrava con la testa tra le nuvole, abbiamo fatto male. Fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia.

Un voto al Napoli

Sarri: “Mi incazzavo quando mi davano i voti a scuola, figurati se lo dico ora! La nostra resta una stagione strepitosa, sicuramente potevamo fare di più nelle Coppe, inconsciamente la squadra si applica di più in campionato, e questo è un errore. Guardiola ha detto che si gioca troppo, In Inghilterra ad esempio nei tempi supplementari vi è la quarta sostituzione, lo farei anche in Italia”.

Si vede differenza tra i titolari e le riserve

Sarri: “Contro l’Atalanta abbiamo fatto fatica anche in campionato perchè è più fisica e ci toglie del ritmo e a noi ci infastidisce molto. In questo momento abbiamo bisogno di riposare. La squadra non mi è piaciuta quando ci sono stati i titolari. Sconfitta con la Juventus ha segnato? Rimane un pò addosso, ma le abbiamo vinte tutte dopo e quindi penso che abbiamo superato la sconfitta.”

A breve di nuovo l’Atalanta

Sarri: “Dobbiamo essere consapevoli che con loro dobbiamo avere un’attenzione difensiva feroce e dobbiamo giocare al meglio delle nostre possibilità, SI gioca troppo, io non ridurrei le squadre del campionato, ma ridurrei le partite della Nazionale perchè è impensabile che un giocatore che costa tanto alle società vada in giro per l’Europa a giocare contro Cipro e Malta. Parole di Inglese e Verdi? Io vedo il campo, sulle scelte personali dei calciatori è difficile entrarci ed è difficile commentare”.

Sarri in conferenza stampa, le sue asserzioni

Secondo tempo senza cambio di marcia

Sarri: ” Non me lo spiego, abbiamo fatto un buon primo tempo di ripartenze velenose e cattive, nel secondo tempo siamo stati distratti e sulle punte. Mi preoccupa un po’ sinceramente, brutto secondo tempo dopo il primo di buon livello dove non abbiamo concesso niente e creato qualcosa. Se concedi qualcosa a livello di applicazione e attenzione a una squadra che ci infastidisce anche quando siamo al 100%, la paghi. Non so perchè è successo, quest’anno in Serie A non stiamo avendo questi problemi, nelle coppe invece sì. Potrebbe esserci una radice mentale o non riusciamo ad esprimerci a livelli mentali elevatissimi a ripetizione come chiede il calendario o diamo importanza a una manifestazione più delle altre, in tutti i casi è un limite”.

Ounas

Sarri: “I voti mi stavano fortemente sui coxxxioni anche a scuola, non li darei mai! Ha fatto una prestazione con fiammate offensive di discreto livello, non ha giocato bene in fase difensiva”.

Turnover

Sarri: “Questa è una partita a rischio centoventi minuti, in questo momento della stagione non posso mettere a questo rischio giocatori che han già fatto trenta partite in quattro mesi di calendario. Non volevo correre questo rischio, era deciso che Callejon e Hamsik si alternassero a Mertens e Insigne così che giocassero tutti sessanta minuti Nel regolamento, scarta la quarta sostituzione in Inghilterra, serve anche la quinta in caso di centoventi minuti. E’ la stupidità del regolamento. Permetterebbe a voi di vedere giocatori forte e a noi di ruotare”.

Preoccupa l’Atalanta

Sarri: “Ci infastidisce togliendoci ritmo, è più fisica di noi e ci costringe a rincorse e va via con palla lunga. Quando ha il possesso, ha buone qualità di palleggio e ci infastidisce in maniera forte. Non possiamo sbagliare niente per fare risultato, contro l’Atalanta facciamo fatica e col secondo tempo di stasera non ne verremo fuori neanche in campionato”.

Difficoltà nel giocare a Natale

Sarri: “ Sinceramente non trovo difficoltà a preparare le partite, è chiaro che è un momento a rischio. E’ un momento a rischio perchè i giocatori vivono con persone in festa, loro devono invece giocare ogni tre giorni. Devi lavorare con cattiveria e ti distraggono atrocemente le persone attorno a te in festa. Ti distrae, sono partite a rischio finchè non ci abitueremo. Non abbiamo sbagliato per applicazione, forte nel primo tempo secondo me ed è difficile pensare che ci siamo arrivati senza testa. Non mi è piaciuta però la reazione alle avversità della partita, non penso si è sbagliato l’approccio”.