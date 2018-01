Coppa Italia, Napoli – Atalanta 1-2: cronaca, tabellino e interviste

Napoli – Atalanta apre la seconda settimana di sfide valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2017/18. Si gioca allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta in gara unica. La vittoria garantisce l’accesso alle semifinali della manifestazione. La vincitrice incontrerà la vincente del match Juventus – Torino. In caso di parità dopo i 90′ regolamentari i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, l’insidia dei calci di rigore. Dirige la gara il Signor Giacomelli della Sez. AIA di Trieste.

Presentazione del match

I ragazzi di Sarri, che hanno vinto nell’ultima di andata di Campionato in casa del Crotone, si sono laureati Campioni d’inverno e girano a 48 punti frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Gli orobici di Gasperini invece sono stati sorpresi tra le mura amiche dal Cagliari di Lopez, dove hanno perso per 1-2. In Campionato sono solo noni con 27 punti all’attivo, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte.

Le due squadre danno vita, da qualche stagione, a partite sempre molto spettacolari quando scendono in campo l’una di fronte all’altra. Anche se l’Atalanta è una delle bestie nere degli azzurri e scende a Napoli con la voglia di vendicare la sconfitta subita in campionato gli azzurri vogliono conquistare l’accesso alle semifinali e puntare dritto alla vittoria della Coppa Italia. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vedere una partita emozionante.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

Ritmi elevati, grande pressione da entrambe le formazioni. Il Napoli ci prova a 7′ con Callejon che, servito da Diawara entra in area e calcia di sinistro: Berisha con la punta delle dita mette in calcio d’angolo! Al 1′ ci prova anche Rog: il suo destro è murato da Caldara. Un minuto dopo si fa viva la Dea. De Roon dal limite lascia partire il destro deviato in corner da Koulibaly.

Al 18′ ancora un’accasione per i partenopei. Splendida verticalizzazione di Capitan Hamsik che serve Callejon. Lo spagnolo non controlla per un niente e l’Atalanta si salva! Al 22′ azione da manuale dei partenopei: Zielinski va da Hamsik che serve Callejon centralmente che a sua volte innesca Ounas: il tiro dell’algerino finisce alto sulla trasversale. Ancora Ounas in evidenza al 23′: la sua rovesciata finisce di poco al lato e il San Paolo si scalda!

Il Napoli ancora vicino al gol al 30′. Cavalcata di Rog che palla al piede percorre 30 metri e scarica su Ounas. In cross è per Zielisnki che a tu per tu con Berisha non riesce ad angolare bene. Il portiere albanese in due tempi blocca! a risposta dell’Atalanta non si fa attendere. E’ Gomez che dal limite impegna Sepe che si rifugia in corner. Partita bellissima al San Paolo.

Il primo tempo si chiude senza recupero. Squadre negli spogliatoi. Forse non rivedremo Ounas che zoppica vistosamente. Partita combattuta ma non cattiva, anche se sono ben 5 gli ammoniti. Gli allenatori dovranno tener conto anche di questo fattore nella ripresa.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia con gli stessi effettivi: quindi nessun cambio per Sarri e Gasperini. Mertens e Insigne cominciano il riscaldamento per il Napoli. Gasperini fa fare altrettanto a Ilicic. Partita a scacchi tra i due tecnici! Al 50′ Atalanta in vantaggio. Gomez sulla sinistra lavora un bel pallone e crossa al centro. La palla finisce a Castagne che da due passi trafigge Sepe!

Subito lo svantaggio e vedendo il suo Napoli in difficoltà Maurizio Sarri corre ai ripari. Doppio cambio azzurro: esce Callejon ed entra Mertens. E fuori Hamsik e dentro Insigne.

Atalanta convincete che cerca il raddoppio. Nel Napoli non emerge e non trova spazi Diawara che sembra estraneo al gioco. Forse è proprio qui che dovrebbe intervenire Sarri. Al 66′ Cornelius ci prova da limite. Il suo destro viene controllato da Sepe.

Al 72′ Sarri rischia il tutto per tutto. Chiede a Hysaj di stringere i denti e inserisce Allan al posto di Ounas.

All’80’ arriva il raddoppio Atalanta. Gomez riceve palla e salta Chiricues. L’argentino entra in area e batte Sepe con un grande goal!

All’84’ il Napoli riapre la partita con Mertens che riceve palla da Insigne e batte Berisha di testa! Il Napoli adesso attacca a testa bassa nel tentativo di pervenire al pareggio. L’arbitro Giacomelli concede appena 3 minuti di recupero! Dopo 4′ minuti di recupero Giacomelli fischia la fine delle ostilità.

Una bella Atalanta supera il Napoli delle seconde linee e ottiene così la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia Tim Cup. Nell’arco dei 90 minuti l’Atalanta ha meritato il passaggio del turno. Non il solito Napoli con Diawara apparso in grande difficoltà nel prendere in mano il gioco del Napoli.

IL TABELLINO

Napoli – Atalanta 1 – 2

(primo tempo 0 – 0)

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik (55′ Insigne); Callejon (55′ Mertens), Ounas (72′ Allan), Zielinski. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante (75′ Ilicic); Cornelius (82′ Petagna), Gomez (89′ Haas). All. Gasperini.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 50′ Castagne (A), 80′ Gomez (A), 84′ Mertens (N)

Ammoniti: Freuler, Koulibaly, Rog, Caldara, Toloi,

Calci d’angolo: 3 a 9 per l’Atalanta

Possesso palla: 60% Napoli – 40% Napoli

Recupero: 0′ p.t. – 3′ s.t.

LE INTERVISTE

GASPERINI (ALL. ATALANTA)

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

“Non ci siamo snaturati, abbiamo giocato la nostra gara, tutti hanno fatto una prestazione straordinaria, per noi era un traguardo fantastico, ci siamo riusciti. Sono ragazzi straordinari per professionalità. Il Papu Gomez negli anni offre sempre un rendimento migliore. E’ un risultato importante, in campionato eravamo dispiaciuti per la sconfitta col Cagliari”.

SUL TURNOVER

“Napoli e Atalanta hanno un impianto importante, cambiando qualche giocatore non snaturi il modo di giocare. L’unico dispiacere a volte è non riuscire a impiegare più giocatori. Nella settimana abbiamo imparato a gestire i carichi. Cambiamo un pò più spesso, fare le coppe mi ha permesso di utilizzare più giocatori, penso che abbiamo vinto contro un Napoli vero”.

ATALANTA GRANDE AL SAN PAOLO

“La vittoria dell’anno scorso al San Paolo fu importante. Ma anche questa, perchè non so da quanto tempo l’Atalanta on giocava una semifinale di Coppa Italia. Globalmente abbiamo meritato il passaggio del turno e non ho paura a dirlo. Il Napoli ha avuto delle difficoltà con noi anche in campionato”.

Alejandro Darío “Papu” Gómez (ATALANTA)

Papu Gomez, autore di una prestazione sontuosa e della bellissima rete del raddoppio atalantino, è stato intervistato dai Rai Sport dopo la vittoria dell’Atalanta sul Napoli (1-2). Ecco le parole del forte n. 10 bergamasco:

”Vittoria incredibile perché non si va sempre in una semifinale di Coppa Italia e poi vincere contro una squadra forte che gioca in Champions e che si gioca lo scudetto è sempre bello. Abbiamo una società seria ed organizzata che punta ai giovani in un calcio italiano dove ci sono pochi calciatori italiani. Non ci poniamo limiti, se falliamo è solo colpa nostra”.

TIMOTY CASTAGNE (ATALANTA)

Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, autore del goal che ha portato in vantaggio gli orobici è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

“Questa vittoria è importantissima per noi, era una gara difficile come sempre contro il Napoli, ma abbiamo fatto molto bene. Mertens e Insigne? Senti che danno più pressione, hanno una qualità superiore ma noi abbiamo fatto bene. Gasperini dà chance a tutti, è importante perché tutti possiamo fare bene. Io sono venuto in Italia perché la Serie A è un campionato importante per imparare la tattica difensiva e per la fisicità. Gasperini? Ci spiega molto bene cosa fare, facciamo tanti allenamenti sulla tattica e ci aiuta tanto”.

MAURIZIO SARRI (All. NAPOLI)

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la gara degli azzurri. Ecco le parole del tecnico partenopeo:

“Per le occasioni create era una gara da pareggio. Nel primo tempo siamo andati bene e siamo stati concentrati, mentre nel secondo tempo siamo peggiorati e abbiamo avuto la testa fra le nuvole”.

PROBLEMA COPPE

“Forse siamo meno adatti all’eliminazione diretta, lascerei come capitolo a parte il Manchester City che vince con tutti. Qualcosa di meglio si poteva comunque fare in Coppa, forse abbiamo caratteristiche più da campionato, dove siamo stati strepitosi e giochiamo con un altro atteggiamento. Il voto? Mi arrabbiavo quando andavo a scuola, figuriamoci ora. Non lo do”.

SULLA FORMULA DELLA COPPA ITALIA

“Prenderei come spunto la formula inglese e comunque sia, va inserita la quarta e la quinta sostituzione se si dovesse arrivare ai supplementari in una gara di Coppa”.

SULLE SECONDE LINEE

“Se vengono inseriti uno per uno fanno bene, purtroppo oggi abbiamo fatto fatica. Ma contro l’Atalanta abbiamo fatto male anche con i titolari. Ci sanno togliere il ritmo, sono fisici e palleggiano bene. Ci infastidiscono. Noi in questo momento abbiamo bisogno di recuperare energia, ma la squadra mi è piaciuta meno nel secondo tempo, quando c’erano i titolari in campo. Con l’Atalanta bisogna giocare al massimo, con un’attenzione difensiva feroce e cercando di sfruttare le poche palle gol che ti concedono”.

SUI TANTI IMPEGNI

“Ma non riduciamo le squadre, vorrebbe dire togliere qualche piazza alla Serie A. Ridurrei le partite delle nazionali, evitando le 4 pause i campionati possono finire a fine aprile. E ci sarebbe un mese e mezzo per far giocare le nazionali, non si può pensare che un giocatore che costa tanti soldi alle società vada a giocare contro Cipro, Andorra e squadre di questo calibro”.

SU INGLESE

“Io penso al campo, che decide sovrano. Non mi sto occupando della situazione, se lui fa una scelta personale, io non commento”.