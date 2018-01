Coppa Italia, Juventus Torino 2-0: cronaca e tabellino

La Juventus batte il Torino e vola in semifinale grazie ai gol di Douglas Costa e Mandzukic

Juventus – Torino 2 – 0

Marcatori: 15′ Douglas Costa, 67′ Mandzukic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Sturaro (46′ Lichtsteiner), Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio(60′ Khedira), Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic (77′ Higuain), Douglas Costa. All.: Massimiliano Allegri

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon, Acquah (81′ Obi), Baselli (82′ Boye); Iago Falque, Niang (81′ De Luca), Berenguer. All.: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Daniele Doveri

Assistenti di linea: Mauro Tonolini – Alberto Tegoni

Quarto uomo: Gianpaolo Calvarese

Var: Mariani – Di Fiore

Stadio: Allianz Stadium di Torino

La cronaca

E’ tutto pronto all’Allianz Stadium per i quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Torino. La vincente tra le due affronterà in semifinale l’Atalanta. La squadra di casa scende in campo con la classica casacca casalinga, con pantaloncini bianchi e maglie a strisce bianche e nere. Il Torino invece si distingue con la casacca color amaranto.

Gara senza esclusioni di colpi che vede sin dai minuti iniziali la squadra di casa prendere il sopravvento. Al 5′ Mandzukic avanza sulla fascia sinistra mettendo al centro un pallone comodo comodo per Milinkovic-Savic. Qualche minuto più tardi si presenta il primo tiro dalle parti del portiere granata con il destro teso di Pjanic che, centrale, non desta problemi all’estremo difensore.

Pressione juventina, i granata sono chiusi nella propria metà campo mentre aspettano l’eventuale errore degli avversari per poter colpire in contropiede. A dieci minuti dall’inizio del match c’è la prima vera occasione del Torino. Niang crossa dalla destra, Sturaro liscia regalando il pallone a Berenguer che calcia col mancino, ma manca di poco la sfera. La Vecchia Signora punisce l’occasione sbagliata solamente quattro minuti più tardi e, dopo un batti e ribatti in area avversaria, al 15′ è Douglas Costa a depositare il pallone in rete portando in vantaggio i suoi. E’ 1-0 Juve.

Al 17′ la squadra di casa va vicinissima al raddoppio con il contropiede veloce di Dybala che, tutto solo, calcia di potenza e spara la palla sulla traversa. Dall’altra parte, il Toro va vicino al pareggio subito dopo con Niang che, sul rilancio lungo di Milinkovic-Savic, entra in area e calcia scheggiando solamente il palo. Intorno alla mezz’ora nuova grande occasione per Dybala che trova però il grandissimo riflesso del portiere granata a negargli il gol.

Squadre allungatissime, tante emozioni. Sul finire del primo tempo è ancora Dybala ad andare vicino al raddoppio con un calcio a giro che non trova lo specchio della porta.

Secondo tempo

Allegri prova subito con un cambio all’inizio del secondo tempo, buttando dentro Lichtsteiner al posto di Sturaro. Sono sempre i bianconeri a manovrare la sfera. Subito Lichtsteiner crossa da destra per Mandzukic che stacca di testa, ma trova l’opposizione di N’Koulou che si rifugia in angolo.

Al 52′ i bianconeri vanno vicinissimo al raddoppio. Douglas Costa mette in mezzo per Mandzukic, ma il croato manca di un soffio l’impatto con il pallone davanti la porta avversaria. Occasione che si ripete al 59′ con Dybala che mette in mezzo un pallone perfetto per Matuidi, ma il francese manca praticamente un rigore in movimento.

Raddoppio che si concretizza solamente al 67′ con l’ennesimo tentativo dei bianconeri nella porta avversaria. Khedira recupera su Acquah e serve Dybala il quale fa arrivare il pallone a Mandzukic che con un pallonetto di destro non perdona. 2-0 per la squadra di casa.

Richiesto l’intervento del Var sulla precedente azione di Khedira su Acquah, chiamata fallo dai difensori granata. Dopo aver rivisto le immagini, Doveri convalida comunque il gol del croato.

Passano sette minuti e la Juve sfiora addirittura il tris con un sinistro a giro di Dybala che termina a lato di pochissimo. Nel frattempo, fuori Mandzukic e dentro Higuain. In questo momento, le due semifinali sarebbero Milan-Lazio e Atalanta-Juventus.

Il Torino prova a riaprire la partita con un calcio d’angolo, ma non riesce a impensierire gli avversari. Ci prova anche Asamoah che con un tiro-cross supera Milinkovic-Savic, ma la palla esce vicino al palo alla sinistra del portiere. Quando siamo giunti ai minuti finali, la Juventus controlla con un lungo giro palla, mentre le speranze degli avversari sembrano essere svanite. Saranno quattro i minuti di recupero.

Rincon ci prova da lontano, ma la sua è una conclusione da dimenticare.

Non c’è più tempo. Finisce 2-0 per la Juventus all’Allianz Stadium.