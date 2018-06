Chievo, Sorrentino: ”Qui per chiudere la carriera, il futuro è di Stepinski. Dispiace perdere Dainelli, Gobbi, Castro, su Maran…”

Sorrentino uno dei simboli Chievo

Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona è stato intervistato dal quotidiano l’Arena e pur essendo in vacanza in Sardegna ha trovato il tempo per parlare di calcio e di futuro. La fedeltà gialloblù è pressoché totale:

”Ripartirò dopo le vacanze per disputare un’altra grande stagione, sono tornato per restare e finire qui la mia carriera”.

Le cessioni di giocatori storici clivensi: ”Non sarà facile perdere giocatori importanti, gli anni passano. L’anno scorso abbiamo perso Sardo, quest’anno Dainelli e Gobbi, non so che succederà con Hetemaj e Pellissier. C’è sempre bisogno in spogliatoio di gente esperta, la società lavorerà al meglio per rimpiazzare chi non ci sarà”.

Su Lucas Castro, vicinissimo al Cagliari e pronto a seguire ancora il mister Rolando Maran: ”Perdo un amico, un ragazzo serio sempre importante anche quando assente”.

Proprio su Maran: ”Dopo anni, giusto cambiare. Inconsciamente, quando ti conosci troppo, perdi il distacco tra allenatore e giocatori”.

Ora, Lorenzo D’Anna: ”Persona intelligente, cambiato poco e ha toccato i tasti giusti”.

Una scommessa per l’anno prossimo: ”Stepinski, già autore di reti importanti. Sarà il nostro attaccante del futuro”.

Infine, capitolo Mondiale: ”Faccio il tifo per gli amici, piuttosto che per le Nazionali. Vedo bene l’Inghilterra”.