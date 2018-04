Champions League, Juventus Real Madrid 0-3: cronaca e tabellino

Una doppietta di Cristiano Ronaldo ed il gol di Marcelo abbattono i bianconeri. Ritorno complicatissimo per la Juventus

Il Real Madrid affonda la Juventus per 3-0 prenotandosi le semifinali di Champions League.

Partita sbloccata subito dagli ospiti che al primo vero affondo riescono ad andare subito in gol con Cristiano Ronaldo. Assist dalla sinistra di Isco per il portoghese che, lasciato solo, può depositare comodamente la palla alle spalle di Buffon. E’ subito 1-0 per il Real Madrid.

La reazione dei bianconeri non tarda ad arrivare tanto che al 6′ Sergio Ramos è costretto ad intervenire con una provvidenziale scivolata per chiudere il tentativo di Dybala in calcio d’angolo. E’ una Juventus pienamente in partita che lascia giocare pochissimo gli uomini di Zidane e crea buone occasioni alla ricerca del pareggio. Tra queste, la punizione di Dybala ed il seguente tocco a botta sicura di Higuain su cui interviene clamorosamente Navas a negare il gol all’argentino. Dall’altra parte, occasionissima per i blancos con la traversa scheggiata da Toni Kroos. Poco prima della fine del primo tempo, presunto tocco di mano in area di Casemiro che viene giudicato non falloso dall’arbitro.

Nel secondo tempo i blancos vanno vicino al raddoppio con la palla di Cristiano Ronaldo che accarezza il palo destro ed esce di pochissimo. Dall’altra parte ci prova Dybala che, su punizione interessante, trova la deviazione di Cristiano Ronaldo che quasi la insacca nella propria porta. Sfortunati i bianconeri. Al 64′ il fuoriclasse portoghese fa inchinare ai suoi piedi tutto l’Allianz Stadium con un gol ME-RA-VI-GLIO-SO. Dopo l’incredibile prodezza di Buffon sul tiro di Lucas Vazquez, una splendida rovesciata di Cristiano Ronaldo cambia nuovamente il punteggio. 2-0 per il Real Madrid. Quattordicesimo gol in Champions per il portoghese.

Situazione che si complica per la Vecchia Signora. La sciocchezza di Dybala (già precedentemente ammonito) che entra in gamba tesa su Varane regala l’espulsione di uno degli uomini chiave di Allegri. La Juventus rimane in dieci uomini. Situazione psicologica messa ancora più a dura prova dopo che arriva anche il terzo gol degli ospiti. Al 72′ Marcelo, fortunato, riesce a scavalcare Buffon e a mettere il pallone in rete. 3-0 per le merengues.

Juventus decisamente in difficoltà e con poche idee, gli uomini di Allegri soffrono anche l’assenza di Dybala. All’87’ arriva anche la seconda traversa del match con Kovacic che, dal limite, si divora il 4-0. Nell’ultimo minuto di recupero, Cuadrado si divora il gol dell’1-3 con la palla che esce di centimetri.

Sentenza finale al Santiago Bernabeu di Madrid.

Il tabellino

Juventus-Real Madrid 0-3

Marcatori: 3′,64′ Cristiano Ronaldo, 72′ Marcelo

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah (69′ Mandzukic); Khedira (75′ Cuadrado), Bentancur; Douglas Costa (69′ Matuidi), Dybala, Alex Sandro; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Bernardeschi

Squalificati: Benatia, Pjanic

REAL MADRID (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric (82′ Kovacic); Isco (75′ Asensio); Cristiano Ronaldo, Benzema (59′ Lucas). Allenatore: Zinedine Zidane

Indisponibili: –

Squalificati: –

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia)

Guardalinee: Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR)

Addizionale 1: Hüseyin Göçek (TUR)

Addizionale 2: Barış Şimşek (TUR)

Quarto uomo: Mustafa Eyisoy (TUR)

Stadio: Allianz Stadium di Torino