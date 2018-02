Champions League, Chelsea Barcellona 1-1: cronaca e tabellino

Finisce 1-1 la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions tra Chelsea e Barcellona. Willian ad aprire le marcature, Messi a ristabilire l’equilibrio

Il tabellino

Chelsea-Barcellona 1-1

Marcatori: 61′ Willian (C), 75′ Messi (B)

CHELSEA (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Kantè, Fabregas (84′ Drinkwater), Alonso; Willian, Hazard, Pedro (83′ Morata).

Allenatore: Antonio Conte

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Umtiti, Jordi Alba; Paulinho (63′ Vidal), Rakitic, Busquets; Iniesta (90’+2 Gomes A.), Messi, Suarez.

Allenatore: Ernesto Valverde

Arbitro: Cuneyt Cakir

Stadio: Stamford Bridge di Londra

La cronaca

Atmosfera fantastica allo Stamford Bridge di Londra dove, accompagnate dell’inno della Champions League, fanno il loro ingresso Chelsea e Barcellona. Primo pallone giocato dai Blues che si presentano subito in avanti in due occasioni. Al 5′ Hazard molto pericoloso con un gran tiro dai 25 metri che sfiora l’incrocio della porta di Ter Stegen. Qualche minuto dopo è Rudiger che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manca di poco la porta avversaria con un bello stacco di testa.

Dall’altra parte risponde il Barcellona con diverse occasioni. Prima Messi che disegna un bel cross per Paulinho che, da buona posizione, manda fuori. Poi Piqué che su calcio d’angolo battuto da Rakitic non trova la porta. Nonostante il Barcellona stia facendo la partita, le occasioni più ghiotte le ha il Chelsea soprattutto con lo scatenato Willian che, finora, ha colpito due pali con il suo destro micidiale. Primo tempo che si conclude a reti inviolate.

Secondo tempo che vede i catalani pericolosi già dall’inizio prima con il sinistro largo di Iniesta e poi con la conclusione di sinistro di Suarez che viene deviato prontamente da Courtois. Al 61′ però è il Chelsea a passare in vantaggio. Hazard serve Willian che stavolta non sbaglia, indirizzando il tiro direttamente nell’angolino basso di destra dove il portiere non può arrivare. E’ 1-0 Chelsea.

Nel frattempo arriva anche il primo cambio della partita con l’entrata di Vidal al posto di Paulinho. Il Barcellona cerca di proiettarsi in avanti alla ricerca del pari. Dopo vari tentativi, Messi ristabilisce l’equilibrio al 75′. Iniesta intercetta un passaggio impreciso e serve un assist perfetto per l’argentino che la mette dentro con un bel sinistro.

Finisce 1-1 tra Chelsea e Barcellona.