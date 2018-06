Caos Germania, Matthaus contro Ozil: “Non a suo agio con la nazionale tedesca”

L’attacco dell’ex capitano della nazionale tedesca al trequartista dell’Arsenal

Continuano le polemica in terra tedesca dopo la deludente sconfitta all’esordio mondiale contro il Messico . Uno dei volti noti che più si era lamentato dell’atteggiamento dei campioni del mondo in carica era stato, ex stella del calcio tedesco, che ha rincarato la dose scagliandosi questa volta contro

Queste le dichiarazioni dell’ex Inter riportate dalla Bild: “Quello che ho visto dopo l’inno mi ha fatto arrabbiare. Tutti i giocatori sono andati a salutare i tifosi tranne Ozil. Sembra quasi che non si senta a suo agio con la maglia della Germania, è come se non volesse giocare. Nel suo calcio non vedo passione, ne gioia, ne tantomeno cuore“.