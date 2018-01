Calciomercato, accordo Aubameyang-Arsenal, ora c’è da convincere il Dortmund

Gli inglesi pensano di inserire Giroud come parziale contropartita per arrivare al gabonese

Ceduto Sanchez allo United , ora l’Arsenal può catapultarsi sul sostituto. Il primo nome della lista è sempre lo stesso, quel Pierre Emerick Aubameyang in rotta con il Borussia Dortmund.

Dalle notizie che arrivano dalla Germania, il club inglese e l’attaccante gabonese avrebbero già trovato l’accordo. L’ultimo scoglio da superare è convincere il Borussia Dortmund a cedere il giocatore.

Dopo la prima offerta di 50 milioni di euro, rifiutata dai gialloneri, i Gunners hanno mandato in Germania una delegazione per cercare di trovare un punto d’incontro. L’Arsenal , secondo quanto riportato da Kicker, vorrebbe inserire nella trattativa Olivier Giroud come contropartita, cosi da avvicinarsi parzialmente ai 68 milioni richiesti dal Dortmund per il proprio bomber.

L’attaccante francese pare gradire la destinazione, che gli darebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità. Ora la palla passa al Borussia Dortmund che dovrà rispondere alla nuova offerta: 50 milioni più il prestito di Giroud.