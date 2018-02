Cagliari – Napoli 0-5: cronaca, tabellino e interviste

La Cronaca di Cagliari – Napoli, il Monday Night della 26a giornata di Serie A.

Cagliari – Napoli , match valido per la 26a giornata del Campionato italiano di Serie A, ed. 2017/2018. Si gioca alla Sardegna Arena di Cagliari. Fischia il Sig. Piero Giacomelli della Sez. AIA di Trieste.

Presentazione dell’incontro

All in sul tricolore per Sarri’s Boys Band che riprende il suo cammino nella volata scudetto contro la Juventus, fermata dalla neve all’Allalianz Stadium, dopo l’uscita dalla Europa League. La lotta per la retrocessione si fa serrata: le vittorie di Spal e Verona sono un segnale d’allarme per il Cagliari che, in caso di sconfitta questa sera, sarebbe ai margini della Red Zone. Saranno le motivazioni dunque a decidere questa sfida. Non sarà e non è mai facile per il Napoli in terra sarda dunque ma, se gli azzurri gioca come sanno… Lo sperano milioni e milioni di appassionati tifosi sparsi in ogni angolo del mondo!

Nota dolente. Trasferta vietata ai tifosi del napoli anche a quelli in possesso della Tessera del Tifoso per la concomitante visita del Presidente Mattarella. Motivo? La mancanza di agenti… Cose che accadono solo in Italia…

LA CRONACA DEL MATCH: I TEMPO

Bell’avvio di partita tra Napoli e Cagliari, con gli azzurri subito pericolosi prima con Callejon, poi con Insigne. Entrambe le conclusioni non sono all’altezza di come sono state preparate. Pavoletti al 5′ si libera di Albiol e conclude a rete: Reina è attento e blocca in tuffo. Al 10′ tiraccio di Hamsik: la palla finisce alta sulle gradinate! Al 15′ occasione per Mertens. Il belga calcia a rete da pochi passi e mette fuori dallo specchio. Ci sarebbero gli estremi per un calcio di rigore per evidente trattenuta ma ne l’arbitro ne il VAR intervengono… Al 18′ si vede anche il Cagliari. Pavoletti lancia Han, che a tu per tu con Reina non riesce ad arrivare sul pallone. Sulla respinta del portiere napoletano si fionda Pavoletti. Il tiro dell’ex azzurro è però alto!

Poco prima della mezz’ora (29′) il Napoli passa in vantaggio. Errore in uscita di Padoin la palla finisce ad Allan che mette al centro per Callejon. Lo spagnolo calcia di prima intenzione e batte Cragno! E’ il 55mo goal in maglia azzurra. Josè raggiunge Beppe Savoldi. Al 31′ primo ammonito della gara: giallo per Koulibaly per un intervento deciso su Faragò.

Al 42′ il Napoli raddoppia. Azione insistita degli azzurri all’interno dell’area di rigore. Hyusaj rimette al centro una palla velenosa che Mertens tocca quel tanto che basta per deviarla su Cragno e farla carambolare in rete! Un silent ceck (inutile) fa ritardare la ripresa del gioco di due minuti. Dopo due minuti di recupero finisce un bel primo tempo anche per merito dei padroni di casa.

Il commento al Primo Tempo.

Buona partenza del Napoli con il Cagliari che resiste circa 20 minuti al Napoli. Appena possono gli azzurri colpiscono. Prima Callejon poi Mertens indirizzano la gara verso Napoli. Da segnalare la pessima prestazione dell’arbitro Giacomelli e del VAR. Al 15′ manca un rigore solare su Mertens trattenuto per la maglia da un difensore sardo. Nell’occasione del raddoppio un silent ceck di due minuti per un goal regolare. Episodi questi che fanno il giro dei social e contribuiscono ad alimentare i sospetti…

CRONACA DEL MATCH: II TEMPO.

Parte bene il Cagliari che prova a fare la gara per tentare la rimonta. Al 50′ ottima ripartenza del Napoli. Insigne innesta Mertens con un passaggio filtrante. Il belga però non si accorge di essere pressato da due difensori e si fa bloccare mentre sta per calciare! Il ritmo del Cagliri è calato rispetto al quello del primo tempo e il Napoli controlla agevolmente la gara. Al 61′ il Napoli cala il Tris. Hamsik avvia l’azione aprendo sulla sinistra per Insigne. Lorenzo chiude il triangolo con il Capitano che appena dentro l’area di rigore di sinistro batte Cragno. E’ il 99mo goal dello Slovacco in Serie A. Al 71′ calcio di rigore per il Napoli. Insigne dal dischetto batte Cragno che aveva intuito. La conclusione però è imprendibile! Al 77′ conclusione di Mario Rui: la palla finisce di poco al lato! Al 90′ arriva anche la quinta marcatura. Segna Mario Rui (abbracciato da tutti ) direttamente su punizione: traettoria perfetta che si spegne sotto l’incrocio dei pali! Giacomelli annulla saggiamente anche i 3′ di recupero che aveva concesso.

Decima vittoria consecutiva del che Napoli batte il Cagliari 5 a 0 sale a quota 69 punti a +4 dalla Juventus fermata ieri dalla… neve!

Il commento al Secondo Tempo

Il Napoli controlla con la tranquillità delle grandi la seconda frazione di gioco. Il Cagliari non più il passo della prima frazione di gioco e il Napoli di quest’anno sa gestire tutti i momenti della gara. Una fiammata di Hamsik cala il sipario su una gara che a 30′ dalla fine ha poco da dire. Lorenzo Insigne segna il poker azzurro su calcio di rigore e realizza così il suo primo goal del 2018. Soddisfazione anche per mario Rui che non sta facendo rimpiangere Ghoulam. Il Porteghese si sta ritagliando uno spazio niente male e un pò di meritata gloria dopo tante (ingiuste) critiche! Il Napoli con la testa è già al prossimo turno. Turno che, secondo l’opinione di molti commentatori potrebbe segnare i destini del campionato. Il Napoli rivece la Roma al san Paolo. La Juventus farà visita alla Lazio all’Olimpico… In questo campionato così avvincente, il bello, deve ancora venire!…

IL TABELLINO

CAGLIARI – NAPOLI 0 – 5

(primo tempo 0 – 2)

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella (76′ Deiola), Padoin (58′ Ionita), Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti, Han (62′ Cossu). All. Lopez

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj ( 72′ Maggio), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (75′ Diawara), Hamsik; Callejon, Mertens (63′ Zielinski), Insigne. All. Sarri

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Marcatori: 29′ Callejon (N), 42′ Mertens (N), 61′ Hamsik (N), 72′ rig. Insigne (N), 90′ Mario Rui (N)

Ammoniti: Koulibaly, Barella

Espulsi: –

Calci d’angolo: 2 a 0 per il Napoli

Possesso palla: 39% Cagliari – 61% Napoli

Recupero: 2′ p.t. – 0′ s.t.

Restate con noi anche nel post partita di Cagliari – Napoli. Infatti, a breve, seguiranno le interviste dei due allenatori e dei protagonisti di questa sfida che chiude di fatto la 26a giornata di Serie A.

LE INTERVISTE

LORENZO INSIGNE (Attaccante Napoli)

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha commentato a Premium Sport la vittoria sul Cagliari (0-5). Ecco le parole di Lorenzinho:

“La Juve non molla, e’ una grande squadra. Noi stiamo facendo il nostro campionato, giochiamo ogni partita come fosse una finale. Pensiamo a noi stessi. Abbiamo ottenuto una grande vittoria, siamo soddisfatti. Il mister mi ha dato fiducia dal primo giorno. Non facevo gol da due mesi, ho chiesto a Jorginho di farmi tirare il rigore, lo ringrazio. “

Su Mertens



“Mertens? Tutti vogliamo restare in campo fino alla fine, siamo un gruppo fantastico, l’ho fatto anche io in passato, e’ l’adrenalina. Reina va via? Spero che rimangano tutti, Pepe ha sempre scelto di restare, non spetta a me decidere, spero che tutto vada bene poi l’anno prossimo si vedrà”.

MAURIZIO SARRI (Allenatore Napoli)

Maurizio Sarri dopo la vittoria alla Sardegna Arena contro il Cagliari è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium.

Ecco le dichiarazioni del bravo tecnico toscano:

“Ho visto poca sofferenza. Il Cagliari è stato in partita fino al goal. Dopi la rete del 2 a 0 non c’è stata più partita. Prima tutti dicevano che la Juve non era avvantaggiata a giocare prima. Adesso non saranno svantaggiati a giocare dopo di noi. E’ stato montato un intero discorso su un’opinione. Matematici mi hanno detto che c’era una possibilità su miliardi che loro giocassero prima per nove volte di fila!”

“C’è ancora da migliorare nella nostra squadra. la Juventus è una grande squadra che ha fatto più di novanta punti per sei, sette anni di seguito. I bianconeri hanno qualità infinita. I meriti non sono soltanto miei ma vanno suddivisi. I meriti maggiori vanno ai calciatori che si sono messi a disposizione. Poi c’è lo staff tecnico, c’è grande feeling con Giuntoli. Merito collettivo!”

SU MILIK

“Sta molto megli. Sono ancora incerto se dirsi pronto. Questa settimana mi ha fatto una buon impressione. Più anche dell’altra volta.”

SUL CAMPIOANTO

“100 punti? Se Dio volesse! Per noi è un terreno sconosciuto, conosciamo solo il terreno fino ai punti fatti nel primo anno di Higuain. Dico sempre ai ragazzi che delle dodici rimaste dobbiamo vincerne undici e pareggiarne una”.

DIEGO LOPEZ (Allenatore Cagliari)

Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha commentato la sconfitta col Napoli (0-5) a Sky Sport Ecco ecco le sue parole:

“Insulti dai tifosi? Non credo che sia giusto contestare i ragazzi al momento del cambio. Secondo me è un problema che non c’è. Abbiamo provato a non farli giocare, inutile chiudersi in difesa col Napoli. Sanno recuperare molto bene la palla. Dovevamo stare più attenti. Nel primo tempo mi è piaciuto, non è banale dirlo, anche se abbiamo preso due gol. Dobbiamo rivedere gli errori commessi. Abbiamo provato a far male al Napoli e le abbiamo prese. In una sconfitta così vedo comunque cose positive dei nostri ragazzi. Napoli e Juve sono forti, il Napoli e’ migliorato, ha più consapevolezza, non mollano. Difficile dire chi è migliore, li ho affrontati entrambi col Palermo”.

SUL GIOVANE HAN

“Mi e’ piaciuto soprattutto nel primo tempo. Lo avevo visto bene in settimana, la tenuta non è ancora al 100%, ha avuto un problema al polpaccio per questo l’ho cambiato, ha puntato Koulibaly, 2-3 volte l’ha saltato, può darci tanto”.