Cagliari-Juventus le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Barzagli e Bernardeschi

Per i rossoblù Farias preferito a capitan Sau di fianco a Pavoletti.

E’ tutto pronto al “Sardegna Arena” di Cagliari, per la prima volta esaurita, per la sfida tra i rossoblù e la Juventus. I bianconeri devono rispondere al Napoli che nel pomeriggio ha vinto 2-0 contro il Verona.

Per l’occasione mister Allegri si affida al 4-3-2-1 non senza qualche sorpresa. In difesa, infatti, Barzagli viene preferito a destra a Lichsteiner. A centrocampo ci sarà Matuidi insieme a Pjanic e Khedira mentre a supporto di Higuain, oltre a Dybala c’è Bernardeschi con Mandzukic che, dunque, beneficia di un turno di riposo.

Tutto confermato, invece, per il Cagliari con Lopes che si affida ad un 3-5-2. L’unico ballottaggio riguardava la prima linea con Farias che vince il duello con Sau.



QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari: Rafael; Romagna, Ceppitelli (C), Pisacane; Faragò, Ioniță, Cigarini, Barella, Padoin; Farias, Pavoletti. A disposizione: Cragno, Crosta; Andreolli, Capuano, van der Wiel; Deiola, Dessena; Cossu, Giannetti, Melchiorri, Sau.

Juventus: Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Loria, Lichtsteiner, Rugani, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Douglas Costa, Mandzukic.