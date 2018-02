Bundesliga: l’Inghilterra nel futuro di Leon Bailey?

L’attaccante del Leverkusen potrebbe rappresentare l’Inghilterra ai prossimi Mondiali

Tutti pazzi per. Tutto il mondo si sta accorgendo dell’ala di proprietà delche sta entusiasmando ina suon di prestazioni di alto livello.

Non sono solo i club a contenderselo, bensi le nazionali! Leon infatti, pur essendo giamaicano di nascita, ha deciso di non far parte della nazionale caraibica e cosi su di lui si sono accesi i riflettori di Germania e soprattutto Inghilterra.

Il calciatore si è trasferito al Leverkusen nel gennaio 2017, dopo aver trascorso 2 anni in Belgio con il Genk. Per avere passaporto tedesco il 20enne dovrebbe trascorrere 8 anni in Germania, cosa che al momento sembra molto difficile.

In netto vantaggio quindi c’è l’Inghilterra, che potrebbe convocare il giocatore visto che 2 nonni hanno passaporto inglese. Il The Mirror nei giorni scorsi ha scritto che Gareth Southgate, attuale ct della nazionale dei tre leoni, è consapevole di poter convocare l’attaccante, e che sarebbe nella lista dei possibili convocati per il prossimo Mondiale russo. Fonti vicine al calciatore hanno fatto sapere, al giornale sopracitato, che sarebbe difficile per lui rifiutare gli inglesi nel caso di approccio ufficiale da parte di Southgate.

Bailey, che ha rappresentato la Giamaica solo una volta con l’under 23, parlando alla Bild dichiarò: “La gente deve accettare la mia decisione di non voler giocare per la Giamaica. Sono aperto per i paesi nella quale ho giocato“.