Bonucci: “Donnarumma deve pesnare solo a crescere, non a sostituire Buffon”

Bonucci: “Non dobbiamo pensare al passato e a quello che non abbiamo raggiunto. Serve pazienza e spero che i giovani crescano in fretta”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di domani con l’Inghilterra, Leonardo Bonucci ha analizzato il momento dell’Italia.

Così il difensore del Milan: “Non dobbiamo più pensare al passato e a quello che non abbiamo raggiunto. Guardiamo avanti, abbiamo una Nazionale di giovani che non ha esperienza internazionale e queste amichevoli serviranno per crescere e fare esperienza. Dobbiamo riuscire ad affrontare i vari momenti della partita e credo che la rinascita non sarà facile e veloce. Serve pazienza e mi auguro che i giovani possano crescere in fretta“.

Poi su Donnarumma: “In questo momento deve solo pensare a crescere e non a sostituire Buffon. Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l’esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per loro che per tutti quanti“.

Il difensore centrale parla anche del tecnico ad interim Di Biagio: “Tutti gli allenatori che ho avuto chiedono ai difensori di cominciare a giocare la palla da dietro e di prendersi le responsabilità. Contro l’Argentina abbiamo creato un’occasione dal rinvio di Buffon, dobbiamo credere in queste idee e continuare così“.