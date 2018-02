Benevento – Napoli 0-2: cronaca, tabellino e interviste

Benevento – Napoli è il posticipo di questa 23a giornata del Campionato italiano di Serie A, ed. 2017/2018

Si gioca allo Stadio Ciro Vigorito che presenta il tutto esaurito. Arbitra il primo storico derby tra sanniti e partenopei il Signor Di Bello.

CRONACA DEL MATCH

Primo Tempo

Partenza molto aggressiva del Benevento che al 5′ si procurano la prima grande occasione. Palla in mezzo in favore di Brignola che di controbalzo non riesce a centrare la porta e mette al lato. Il buon momento dei sanniti continua. Al 9′ è Guilherme che in area completamente libero conclude al lato. Al 10′ Brignola non riesce a concretizzare un’ottima azione dei suoi compagni. Anche se è un vero e proprio testa-coda la differenza fin qui tra le due formazioni non si è vista.

Napoli vicino al gol al 13′. Insigne dal limite dell’area di rigore lascia partire il suo cucchiao: la palla si stampa sulla traversa. Al 15′ Hamsik servito da Insigne a due passi da Puggioni manda la palla fuori lo stadio! Il goal è nell’aria e arriva puntuale al 20′ con un capolavoro di Mertens. Gol incredibile del belga che da dentro l’area con un lob beffa Puggioni!

Il Napoli scatenato adesso: è padrone assoluto del campo e al 25′ sfiora il raddoppio ancora con Mertens. Puggioni si rifugia in corner.

Sul finire della prima frazione di gioco botta e risposta tra sanniti e partenopei. I padroni di casa sfiorano il pareggio dopo una ripartenza fulminea con Djuricic: la palla finisce sull’esterno della rete dando la sensazione del gol. Poco dopo Allan che conclude a rete dopo un’azione bellissima: Puggioni si rifugia in angolo!

De Bello non concede recupero e le squadre fanno rientro negli spogliatoi con il Napoli avanti di un gol. Bel primo tempo reso vivace soprattutto dal Benevento che non c sta a passare per vittima sacrificale. Napoli un pò in difficoltà. Dunque al Vigorito, Benevento – Napoli 0 – 1.

Secondo Tempo

Si riparte senza sostituzioni e dopo apena due minuti il Napoli raddoppia. Errore in uscita di Venuti, la palla arriva a Callejon che mette al centro per l’accorrente Hamsik che deposita la sfera in rete alle spalle di Puggioni! Al 56′ Di Bello concede un rigore ai padroni di casa ma interviene in VAR: prima del colpo di Koulibaly c’era un fuorigioco di Sandro pescato dal VAR. Rigore annullato giustamente dal VAR e dall’ottimo La Penna, che ha gestito bene la situazione. Primo cambio per il Benevento: entra Coda che rileva Brignola. Il Napoli vicino al tris al 65′ Mertens per poco non anticipa Puggioni che lo anticipa in scivolata la palla arriva a Callejon . Lo spagnolo batte a rete ma Venuti respinge di testa.

Ancora una sostituzione per De Zerbi: stavolta esce Djuricic entra Memushaj. Arriva la prima sostituzione anche per Maurizio Sarri arriva al 68′. Esce il capitano del Napoli Marek Hamsik, gli subentra Piotr Zielinski. Un fallaccio di Djimsiti costringe Mertens a uscire dal campo: speriamo non sia nulla di grave per il folletto belga. Entra Marko Rog.

Nei minuti finali non succedono grandi cose. Di Bello assegna 6 minuti di recupero. Callejon si divora il gol el tris partenopeo al 48′: la palla esce di pochissimo! Non accade nulla più nulla con le due squadre che danno la sensazione aspettare la fine della gara. E’ di Rog l’ultimo tiro verso l’ottimo Puggioni che si rifugia in corner.

Arriva finalmente il triplice fischio e il Napoli si riprende il primo posto in classifica. Il Benevento tuttavia ha giocato un’ottima gara al cospetto della corazzata azzurra. Una partita ben giocata che fa ben sperare per il futuro. Tengono in ansia i tifosi azzurri le condizioni fisiche di Dries Mertens, colpito duramente da un fallaccio inutile di Djimsiti. Prime voci parlano di distorsione alla caviglia…

IL TABELLINO

BENEVENTO – NAPOLI 0 – 2

(primo tempo 0 – 0)

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Cataldi, Sandro (dall’85’ Del Pinto), Djuricic (dal 67′ Memushaj); Brignola (dal 63′ Coda), Guilherme, D’Alessandro. All.: De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (dal 78′ Diawara), Hamsik (dal 69′ Zielinski); Callejon, Mertens (dal 76′ Rog), Insigne. All.: Sarri

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 20′ Mertens (N), 47′ Hamsik (N),

Ammoniti: Djimsiti

Espulsi:

Calci d’angolo: 5 a 3 per il Napoli

Possesso palla: 41% Benevento – 59% Napoli

Recupero: 0′ p.t. – 6′ s.t.

LE INTERVISTE POST PARTITA di BENEVENTO – NAPOLI

Roberto De Zerbi (Allenatore Benevento)

Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, ha commentato a Premium Sport, la sconfitta contro il Napoli (o-2). Ecco le dichiarazione del tecnico delle streghe:

“Abbiamo fatto il massimo, contro la squadra che ti mette in difficoltà più di tutte. Sullo zero a zero abbiamo avuto un’ottima occasione, potevamo meritarcelo come potevamo meritare il gol sul 2-0 per il Napoli. Ho visto una squadra che voleva giocare. Contro chi è nettamente più forte di noi, perdi solo se vuoi difenderti e basta. Se invece ti proponi in avanti qualche speranza aumenta”.

Napoli o Juventus?

“Difficile dire chi la spunterà, sono due squadre diverse, ognuna esprime un calcio di qualità, se la giocheranno fino alle ultime giornate. Napoli ha più entusiasmo perché non vince da tanti anni.

Salvezza difficilissima

“La nostra rivale più forte siamo noi stessi, dobbiamo giocarcela con tutti, dobbiamo andare a fare punti con tutte, anche se l’avversario si chiama Napoli o Roma, giocando sempre con coraggio e con la voglia di fare risultato”.

MAREK HAMSIK (Capitano Napoli)

Marek Hamsik, che parla così ai microfoni di Premium Sport al termine della sfida al Benevento vinte dagli azurri per dua a zero. Ecco le parole del Capitano partenopeo che , con la rete di oggi sale a quota 118 reti in maglia azzurra:

“Abbiamo sofferto ad inizio gara ma poi l’abbiamo sbloccata con un grande gol di Dries. Abbiamo trovato gol subito ad inizio ripresa e quello ci ha aiutato. Potevamo anche fare il terzo. Non ci hanno spaventato i sette gol della Juve, noi pensiamo a noi. Sapevamo che sarebbe stata difficile anche qui, ma siamo stati bravi e siamo di nuovo primi. In avvio abbiamo concesso troppi spazi, loro hanno giocatori rapidi ma per fortuna non abbiamo subito i gol. Mio gol? L’importante è che siano arrivati i tre punti. Scudetto? Non lo diciamo…”.

MAURIZIO SARRI (Allenatore Napoli)

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria sul campo di Benevento per due a zero.

Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano che analizza la partita e non solo…

Sul Benevento

“Loro in questo momento in casa sono una squadra viva, era trasferta più pericolosa di quanto dica la classifica. Ambiente rigenerato dagli acquisti importanti fatti e non era semplice. Abbiamo faticato ad entrare in partita, poi abbiamo fatto mezz’ora di grande livello ma ci siamo accontentati di questa senza chiuderla definitivamente”.

Sulla Juventus

“Non ho idea di quello che ha fatto la Juve, ho pensato solo alla nostra gara. Che la Juve sia una grandissima squadra non lo scopriamo oggi. Il campionato italiano è come quello tedesco, ci sono tre quattro squadre buone ed una superiore a tutte le altre. Noi siamo stati bravi a tenere vivo questo campionato, mentre in Germania non ci sono riuscite. Il fatto sorprendente è che ci siamo noi in testa e non la Juventus. Abbiamo fatto 60 punti in 23 partite, una media punti impressionante. Loro viaggiano alla nostra stessa media, ma per loro è qualcosa di più”.

Sulla disposizione tattica del Benevento.

“Nella riunione di ieri sera ero convinto che avrebbero giocato con il 4-3-3 ed anche a livello di singoli. Avevo solo pensato a Brignola come falso nueve.

Su De Laurentiis

“Non sono disposto ad incontrare venerdì De Laurentiis perché giochiamo sabato e quindi sono in ritiro. Ci sarà qualcuno che andrà al posto mio ad ascoltare il presidente, voglio restare concentrato sulla squadra. A meno che De Laurentiis non voglia venire in ritiro con noi. Penso che tra me ed Aurelio ci sia bisogno di pochi incontri. Di Marotta non so cosa abbia detto, avevo da fare oggi. Non mi interessa assolutamente niente, non possiamo avere pressioni perché stiamo andando oltre ogni previsione fatta da chiunque perché per voi era una lotta Juve e Milan. Non abbiamo alcun tipo di pressione, ci dispiace perché avremmo voluto giocare meglio in questo secondo tempo. Questa è l’unica rottura di giornata”.

Sulle condizioni di Mertens

“Mertens ha subito una botta alla caviglia, ma non pare nulla di preoccupante. Preoccupato del mancato arrivo di Politano? Io non ho preoccupazioni, ho la fortuna di lavorare con un direttore sportivo che ritengo un fuoriclasse. Tutto quello che sceglie lui va benissimo”.

Sullo scudetto

“Lo scudetto si decide nello scontro diretto o nelle prossime sfide? Boh…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA