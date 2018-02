Aspettando Porto-Liverpool, Klopp: “Dobbiamo fare risultato qui”

Le parole del tecnico del Liverpool in conferenza stampa

Ritorna la Champions League per ilche domani sera sfiderà ilnell’andata degli ottavi di finale.

Conferenza della vigilia per il tecnico dei Reds Jurgen Klopp, che ha le idee molto chiare: “Abbiamo bisogno di fare risultato qui. Teniamo molto ad Anfield, dove c’è un’atmosfera che può condizionare l’andamento di un match, ma per arrivarci bene dobbiamo ottenere un buon risultato qui. Sappiamo che non sarà semplice“.

Sugli avversari di domani: “Ho grande rispetto per il Porto. Hanno un mix di qualità e lotta, di esperienza e di gioventù, e ciò mi piace. Dobbiamo stare molto attenti visto che sono una squadra forte fisicamente e ben organizzata“.

Parlando della sua squadra invece il tecnico dice: ” In estate sognavamo di essere qui, e adesso ci siamo. Siamo tra le migliori 16 squadre, questo vuol dire che quelle che restano sono tutte squadre forti. Non è tanto importante il sistema di gioco, quello è solo una parte del gioco. Chi fa la differenza sono i calciatori che fanno le cose nel momento giusto e che lasciano il cuore in campo“.

“Sono un grande tifoso di calcio e quindi mi piace il Portogallo, che è una grande nazione calcistica. C’è una grande passione per il calcio, ed ha buoni allenatori e buoni calciatori sparsi per il mondo“.