Argentina – Italia, è la prima di Di Biagio: 2-0 finale, a segno Banega, chiude Lanzini [LIVE]

Argentina – Italia: cronaca e tabellino

Dopo la mancata qualificazione nel doppio confronto con la Svezia, l’Italia cerca di voltare pagina con il nuovo ct Luigi Di Biagio che sarà in panchina almeno per le due prossime gare amichevoli, entrambe in terra inglese: il match odierno contro l’Argentina a Manchester e il prossimo fra pochi giorni contro l’Inghilterra a Londra, Wembley Stadium.

Federico Chiesa in campo dal primo minuto, tutti con la maglia di Davide Astori durante l’inno e Leo Messi in panchina per un problema agli adduttori: queste le notizie principali, una per parte osservando gli schieramenti iniziali.

Gianluigi Buffon titolare, portiere azzurro impegnato al 4′ con una parata a terra su tiro di Angel Di Maria e al 16′ sul colpo di testa di Otamendi: tanto pressing e possesso palla per entrambe le squadre. Nel finale di tempo, altro intervento di Buffon questa volta su Tagliafico e su Higuain che si avvicina con più insistenza al vantaggio.

Nella ripresa, l’Italia prova a pungere con Chiesa ed Immobile, chiamato in causa Caballero: maggiore personalità e ricerca di combinazioni offensive per gli azzurri. Il gol, però, lo trova Benega ad un quarto d’ora dal termine con un tiro preciso dalla media distanza. Nel finale, confusione azzurra che sbanda e subisce il 2-0 conclusivo di Lanzini.

ITALIA: Buffon; Florenzi (60′ Zappacosta), Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo (60′ Pellegrini), Jorginho (85′ Belotti), Verratti (70′ Cristante); Chiesa (60′ Candreva), Immobile (73′ Cutrone), Insigne

ARGENTINA: Caballero; Bustos (89′ Mercado), Otamendi, Fazio, Tagliafico; Biglia, Paredes (63′ Banega); Lanzini, Lo Celso (76′ Pavon), Di Maria (63′ Perotti); Higuain