Ancelotti – De Laurentiis, ci siamo: incontro negli uffici della Filmauro

Il Napoli dunque sembra in procinto cambiare allenatore, dopo i dubbi espressi più volte e a più riprese da Maurizio Sarri. Aurelio De Laurentiis sembra deciso a puntare , anzi, rilanciare tutto su Carlo Ancelotti in una sorta di all in di stampo pokerstico. Come dire: umiliato nel suo stadio dalle curve e dal tecnico vorrebbe portare a Napoli uno dei migliori allenatori del mondo, attualmente senza squadra.: mister Carlo Ancelotti, attualmente senza squadra ma dal palmares importante!

Ancelotti non è più un sogno impossibile: contatti ci sono già stati nei giorni scorsi. In serata, l’ex allenatore del Bayern, in compagnia di sua moglieè con il presidente del Napoli negli uffici della Filmauro a Roma.

La trattativa dunque tra Napoli e Ancelotti potrebbe essere alla svolta definitiva. Cosa si diranno i due? Che progetto presenterà il Presidente azzurro al pluridecorato tecnico di Reggiolo?

Non ci è dato sapere al momento. Ma Napoli ha bisogno di certezze.

Certezze che presto saranno rese note. Restate con noi per scoprire tutti gli aspetti di questa intrigata vicenda che sta appassionando e preoccupando allo stesso tempo, tutt i tifosi del Napoli.

