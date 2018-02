24esima giornata di Serie A, Fiorentina Juventus 0-2: cronaca e tabellino

Tre punti d’oro per la Juventus che batte la Fiorentina e conquista l’ottava vittoria consecutiva in campionato

Il tabellino

Fiorentina – Juventus 0 – 2

Marcatori: 56′ Bernardeschi, 86′ Higuain

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Benassi (79′ Eysseric), Veretout; Chiesa, Simeone, Dias (68′ Thereau). Allenatore: Stefano Pioli

Indisponibili: Laurini

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner (61′ Barzagli), Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio (66′ Douglas Costa); Bernardeschi (78′ Bentancur), Higuain, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Howedes, Cuadrado, Dybala, Matuidi

Arbitro: Marco Guida

Assistenti di linea: Meli-Valeriani

Quarto uomo: Di Bello

VAR: Fabbri-Di Fiore

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

La cronaca

L’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A si apre con Fiorentina-Juventus. Padroni di casa con la tipica casacca casalinga viola mentre gli ospiti si distinguono per la tipica maglia a strisce bianche e nere e pantaloncini bianchi.

I bianconeri sono a primi a spingersi in avanti facendo girare palla nella metà campo avversaria, ma non riescono a verticalizzare. Ci prova Marchisio nei primi minuti con un tiro debole e centrale dai 20 metri, una telefonata per Sportiello che para senza problemi. La Fiorentina pressa alto, concedendo pochi palloni al trio offensivo juventino. E’ un match molto equilibrato.

I viola si fanno vedere in avanti con Benassi al 17′, ma il suo destro viene comodamente parato da Buffon. Al 18′ viene fischiato un rigore a favore dei padroni di casa per un presunto tocco di braccio di Chiellini su cross dalla destra di Benassi. Dopo aver consultato il Var, l’arbitro si accorge del fuorigioco dello stesso Benassi e annulla il penalty.

Al 38′ i padroni di casa vanno vicinissimi al gol. Contropiede velocissimo di Chiesa che lancia Gil Dias che, con un destro in diagonale, scheggia il palo della porta avversaria. Gli uomini di Pioli continuano a pressare concedendo davvero poco agli avversari che faticano a manovrare le azioni d’attacco. Il primo tempo si conclude a reti inviolate.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo la Fiorentina non cambia atteggiamento facendosi vedere pericolosamente in avanti fin dai primi minuti. Cross rasoterra di Chiesa che non trova deviazioni in porta mentre la palla sfila per tutta l’area. Partita che si sblocca al 10′ con il gol dell’ex fiorentina Bernardeschi. Punizione dal limite battuta sul secondo palo che s’insacca direttamente alle spalle di Sportiello. E’ 1-0 per la Juventus. Nonostante lo svantaggio, la squadra di casa non si abbatte e continua a spingere.

Al 23′ è ancora la Juventus ad andare vicina al raddoppio. Cross rasoterra di Douglas Costa per Higuain che si vede il destro deviato in angolo. Dall’altra parte, uno strepitoso Buffon nega il gol del pareggio a Thereau con un provvidenziale intervento di piede in uscita. Più tardi ci prova Badelj, senza successo, con un destro dai 20 metri.

Al 41′ arriva anche il raddoppio della Juventus. Passaggio filtrante di Chiellini per Higuain che supera Sportiello con il destro. 2-0 per la Vecchia Signora che sembra aver chiuso la partita.

Quattro minuti di recupero nel secondo tempo. Eysseric ci prova con un tiro a giro che non desta assolutamente problemi a Buffon. Fiorentina pericolosa fino in fondo anche se sotto di due gol.

Finisce qui! La Juventus batte la Fiorentina per 2-0.