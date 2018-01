20^giornata di Serie A, Cagliari-Juventus: le probabili formazioni

La lista dei possibili convocati in vista del match tra Cagliari e Juventus, valido per la ventesima giornata di campionato

Alla Sardegna Arena il Cagliari di Diego Lopez ospita la Juventus di Massimiliano Allegri.

Due squadre motivate al massimo, seppur con obiettivi differenti: i padroni di casa devono assolutamente cercare di far punti per la salvezza mentre i bianconeri vogliono restare sulla scia della capolista e non avanzare nessun passo falso. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 6 gennaio.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias, Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez

Indisponibili:

Squalificati: Joao Pedro, Miangue

Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Howedes, Buffon, De Sciglio, Marchisio, Cuadrado

Squalificati: