Ufficiale: Domenico Criscito torna in quel di Genova, sponda rossoblu

Dopo ben sette lunghissimi anni vissuti allo Zenit, Domenico Criscito, esterno classe 89 riabbraccia la città di Genova, sponda rossoblu dopo aver rifiutato Inter, Fenerbache e Galatasaray. Trovato l’accordo con Preziosi, l’italiano firmerà un contratto di 5 anni che presumibilmente gli farà concludere la carriera dove tutto ebbe inizio.

(Fonte Sky Sport) Criscito è pronto a tornare in Italia e a indossare nuovamente la maglia della sua squadra del cuore, il Genoa che lo ha cresciuto e a cui promise di fare ritorno una volta acquisita maggiore esperienza. Nella giornata di mercoledì, l’esterno napoletano arriverà da San Pietroburgo all’aeroporto di Malpensa, per poi spostarsi in Liguria: Con la società ha già trovato un accordo quinquennale, ancora da definire le cifre dell’ingaggio. Domenica sarà poi in tribuna a godersi l’ultima partita della stagione dei rossoblu di Ballardini. Una scelta di cuore quella di Mimmo, che ha detto no a numerose formazioni, tra cui quella di Spalletti. Dopo l’ultima gara con i russi, i tifosi lo hanno omaggiato con un videoclip di ben 40 minuti. Nella stessa circostanza, Mancini, ormai allenatore della Nazionale, è stato, invece, bombardato di fischi. Le strade del napoletano e quelle di Mancini potrebbero ricongiungersi proprio con la maglia azzurra. L’ultimo gettone di Criscito con l’Italia risale al 5 marzo 2014.

Le sue parole sono affidate ad un post su Instagram: “7 giugno 2003, esordivo con questa maglia a soli 16 anni… una maglia che è sempre rimasta nel mio cuore, un club che mi ha dato la possibilità di diventare quello che ho sempre sognato, un calciatore. Sette anni fa avevo promesso che ci saremmo rivisti ed è arrivato questo giorno… dopo la lunghissima e bellissima esperienza con lo Zenit che ringrazierò tutta la vita per tutto quello che mi ha dato. Sono felice di tornare a casa.”